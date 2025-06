EQS-News: PRIMARY HYDROGEN STARTET PROGRAMM ZUR PROBENNAHME BEI DOVE CREEK

EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN STARTET PROGRAMM ZUR PROBENNAHME BEI DOVE CREEK



24.06.2025 / 06:00 EST/EDT

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRIMARY HYDROGEN STARTET PROGRAMM ZUR PROBENNAHME BEI DOVE CREEK

Calgary, Alberta – 24. Juni 2025 – Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) („Primary“ oder das „Unternehmen") freut sich, den Beginn seines Programms zur Probennahme beim Dove Creek-Projekt in Colorado (USA) bekanntzugeben. Die Probennahme wird durch Lonewolf Energy, Inc. unter der Aufsicht von Peter Lauder, VP of Exploration, durchgeführt, wobei vom INRS (Institut national de la recherche scientifique) konzipierte und getestete Verfahren zur Minimierung von künstlich erzeugtem Wasserstoff zum Einsatz kommen. Durch das Programm, das die zweite Phase (Phase 2) eines aus mehreren Phasen bestehenden Explorationsprogramms darstellt und innerhalb der nächsten beiden Wochen abgeschlossen sein soll, sollen Bodenluftproben über ein Gebiet von 740 Acres entnommen werden.

„Bei dieser zweiten Phase unseres Explorationsprogramms möchten wir wichtige Informationen erhalten, die uns bei der Entwicklung unseres Explorationsmodells helfen und als Leitschnur für künftige Explorationsaktivitäten dienen werden,” kommentierte Peter Lauder, VP Exploration bei Primary Hydrogen. „Durch den Einsatz tragbarer Gasdetektoren können wir vor Ort und in Echtzeit potenzielle Anomalien unter der Oberfläche identifizieren und die Festlegung der Zielgebiete beschleunigen. Dies stellt ein wichtiges Fundament für die Nutzung des Ressourcenpotenzials von Dove Creek durch eine gezielte künftige Exploration dar."

Die Methode und das Verfahren von Primary zur Probennahme wurde in Zusammenarbeit mit dem INRS entwickelt, wobei laborgeprüfte Verfahren eingesetzt werden, um während der Entnahme künstlich produzierten Wasserstoff zu minimieren und so einheitliche und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Die erhaltenen Daten werden für spätere Explorationsphasen eingesetzt und stärken das Vertrauen in die Identifizierung der Quelle von anomalen Wasserstoffwerten.

Dove Creek-Projekt (Colorado)

Das im Südwesten von Colorado in der Nähe der Grenze zwischen Colorado und Utah gelegene Dove Creek-Projekt befindet sich innerhalb des Paradox-Beckens und grenzt im Süden an das San Juan-Becken und im Norden an das Uinta-Piceance-Becken. Die Prospektivität des Projekts wird durch das Potenzial zur Entstehung von natürlichem Wasserstoff durch Radiolyse von uranhaltigem Grundgestein gespeist. Tiefliegende Verwerfungssysteme in der Region dienen als Verbreitungswege für Wasserstoff, der sich in strukturellen oder stratigraphischen Einschließungen ansammeln kann. Geophysikalische Daten zeigen starke Schwereanomalien, kombiniert mit Verwerfungsstrukturen und magnetischen Anomalien in Verbindung mit Merkmalen der tiefen Krustenstruktur. Das Vorhandensein von Heliumquellen in der Region deutet ebenfalls auf die aktive Verbreitung von unterirdischem Gas hin und bestätigt somit das Wasserstoffpotenzial des Projekts.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary’s Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben.

——

UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten u. A. Aussagen in Zusammenhang mit (i) dem Programm des Unternehmens beim Dove Creek-Projekt zur Probennahme (Phase 2); (ii) dem erwarteten Umfang, dem zeitlichen Ablauf und der Umsetzung des Programms durch Lonewolf Energy, Inc.; (iii) der erwarteten Effektivität der INRS-Verfahren zur Begrenzung von künstlich produziertem Wasserstoff, und; (iv) der Nutzung der Daten für künftige Explorationsphasen.

Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man häufig an der Verwendung von Begriffen wie „plant", „erwartet", „geht davon aus", „wird" oder vergleichbaren Ausdrücken. Diese Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen, einschließlich u.a.: der Verfügbarkeit einer ausreichenden Finanzierung zum Abschluss des geplanten Explorationsprogramms; der Richtigkeit der geschätzten zeitlichen Abläufe und Kosten; der Effektivität der Probennahmeverfahren; der Fähigkeit von Lonewolf Energy, das Programm zur Probennahme wie geplant durchzuführen und dem Fehlen von unvorhergesehenen Hindernissen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen u.a.: unerwartete Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen; Probleme beim Erhalt der erforderlichen Bewilligungen oder Genehmigungen; Schwankungen bei der Performance von Lonewolf Energy'; Einschränkungen bei der Effektivität der Probennahmeverfahren; durch die Umwelt oder das Wetter bedingte Unterbrechungen und allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Branchenbedingungen. Zusätzliche Risiken werden in den zuletzt eingereichten Stellungnahmen und Analysen der Geschäftsführung behandelt, die unter dem SEDAR+-Profil bei www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen und Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen gemäß den Erfahrungen der Geschäftsleitung, den aktuellen Bedingungen und den erwarteten künftigen Entwicklungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen letztendlich als richtig erweisen werden. Die Leser sind daher gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.

24.06.2025 EST/EDT Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2158986 24.06.2025 EST/EDT