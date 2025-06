Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und Iran:

Amerikas Oberbefehlshaber hält sich viel auf seine angebliche Unberechenbarkeit zugute. Doch auch bei Trump gibt es eine dicke Linie in MAGA-Kappen-Rot: Er will sich unter keinen Umständen in einen großen Krieg verwickeln. (.) Trumps Regierung tat alles, um Iran sofort nach dem Angriff in der Nacht auf Sonntag zu signalisieren, dass die Aktion abgeschlossen sei. (.) "Make Iran Great Again"? MIGA statt MAGA? Trump wollte nur spielen: seine politischen Gegner zu Hause reizen und zugleich Khamenei vorgaukeln, er sei wirklich unberechenbar. Allen im Westen, die sich über die von Amerika erledigte "Drecksarbeit" (Merz) freuen, aber öffentlich trotzdem Zweifel anmelden, macht Trumps Art der Kommunikation das Leben noch schwerer. Diese Entfremdung der Partner zu forcieren, schwächt langfristig auch Amerika./yyzz/DP/mis