Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Verhältnis D. Trump/Gruppe E3

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Verhältnis D. Trump/Gruppe E3:

Der amerikanische Präsident, in vollem Bewusstsein darüber, dass er getan hat, was viele sich nicht trauten, lässt keine Gelegenheit aus, die Europäer kleinzureden. Sein Vorgehen lässt zwar Amerika wieder groß erscheinen, macht aber über Israel hinaus eher Angst als Freunde, weil er das Völkerrecht ignoriert. Bleibt die Weltpolitik so rücksichtslos, ist es bald das Papier nicht wert, auf dem es nach dem Zweiten Weltkrieg so hoffnungsvoll festgehalten wurde./yyzz/DP/mis