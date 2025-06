Pressestimme: 'Südwest Presse' zu den Grenzen der Diplomatie

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu den Grenzen der Diplomatie:

Sieben Jahre lang haben die europäischen Staaten am Atomabkommen mit dem Iran festgehalten, nachdem US-Präsident Donald Trump es im Jahr 2018 aufgekündigt hatte. Und zugeschaut, wie Irans Atomforscher immer mehr Uran auf immer höhere Werte anreicherten. Sie ließen zu, dass der Iran Kameras der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA abbaute und deren Inspektoren nicht mehr in die Atomanlagen hineinließ. Mit dem US-Angriff haben andere nun Tatsachen geschaffen. Denn für Israel war die drohende Entwicklung mehr als ein akademisches oder diplomatisches Problem. Seine Existenz hängt daran, dass das Land, das die Auslöschung des Staates Israel geschworen hat, nicht in den Besitz einer Atomwaffe gelangt. Diplomatie ist eine wunderbare Sache. Sie verfehlt aber ihre Wirkung, wenn die andere Seite einem nur auf der Nase herumtanzt. Das mussten die Europäer nun bitter lernen./yyzz/DP/mis