US-Anleger optimistisch - Ölpreis gibt nach

(Reuters) - Trotz der Verstöße gegen die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran zeigen sich die Anleger an der Wall Street zuversichtlich.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 stiegen am Dienstag zur Eröffnung jeweils um 0,7 Prozent auf 42.874 beziehungsweise 6065 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog knapp ein Prozent auf 19.811 Zähler an. Investoren werteten den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran ermutigend und nahmen die von Trump genannten Verstöße beider Seiten gelassen hin.

Am Ölmarkt flaute die Furcht vor Unterbrechungen der Ölversorgung ab. Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt knapp vier Prozent niedriger bei 68,81 Dollar je Barrel. Auch US-Rohöl-WTI verbilligte sich um knapp vier Prozent auf 65,91 Dollar je Barrel. Trumps Aufruf zu einem Waffenstillstand markierte eine scharfe Kehrtwende in dem Konflikt. Am Wochenende hatten die USA iranische Atomanlagen bombardiert und der Iran daraufhin als Vergeltung Raketen auf einen US-Stützpunkt in Katar abgefeuert. Bei den Einzelwerten gerieten Rüstungswerte wie Lockheed Martin und RTX unter Druck, die jeweils rund zwei Prozent nachgaben.

