Lebensraum Metalli: Politischer Bewilligungsprozess lanciert – wichtiger Meilenstein erreicht

Medienmitteilung Zug, 25. Juni 2025

Der Bebauungsplan Metalli wurde in erster Lesung im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) behandelt und stiess dort auf breite Unterstützung. Nun folgt die öffentliche Auflage. Das Vorhaben «Lebensraum Metalli» sieht vor, die bestehende Metalli zu einem lebendigen, vielseitig nutzbaren Zuger Stadtteil qualitätsvoll weiterzuentwickeln. Es entstehen zusätzlicher Wohnraum, auch preisgünstig, sowie neue grüne Aussenräume für alle.

Der Stadtrat der Stadt Zug hat den Bebauungsplan Metalli am 8. April 2025 beschlossen und an den GGR zur ersten Lesung vom 17. Juni 2025 überwiesen, wo er auf breite Unterstützung stiess. Patrik Stillhart, CEO Zug Estates, freut sich über die positive politische Aufnahme des Vorhabens. «Die heutige Metalli wurde 1987 eröffnet und hat sich seither als wichtiger Begegnungs- und Einkaufsort etabliert. Nach fast 40 Jahren haben sich die Bedürfnisse der Zuger Bevölkerung sowie der Mietenden und Gewerbetreibenden jedoch verändert. Das ergab sich unter anderem auch aus dem Mitwirkungsverfahren und den Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Die Lancierung des politischen Bewilligungsprozesses stellt einen wichtigen ersten Meilenstein dar hin zum Lebensraum Metalli.»

Neuer Metalliplatz als Auftakt und Eingangstor sowie logische, ideale Verbindung zum Bahnhofareal.

Mehr Wohnraum am richtigen Ort

Im Zuge der qualitätsvollen Weiterentwicklung der Metalli entstehen insgesamt 160 neue Wohnungen, davon sind 130 zusätzlich und 64 preisgünstig. Mit einem breiten Angebotsmix werden Wohnungen für unterschiedliche Bedürfnisse geschaffen. Sie liegen an zentraler Lage mit hervorragender ÖV-Anbindung und kurzen Wegen innerhalb der Neustadt, zur Altstadt, zum Zugersee und zur Naherholung.

Vogelperspektive auf die weiterentwickelte Metalli.

Mehr Platz und Grün zum Verweilen für alle

Der neue, einladende Metalliplatz ist Auftakt und Eingangstor sowie eine logische, ideale Verbindung zum Bahnhofareal. Aufgewertete und attraktiv gestaltete grüne Aussenräume schaffen Orte der Begegnung und neue Treffpunkte. Eine vielfältige Begrünung unter anderem mit grosskronigen Bäumen wirkt der Hitzebildung im Sommer entgegen. Die öffentliche und parkähnliche Dachterrasse bietet Raum für Aufenthalt mit Weitsicht. Damit ist der Lebensraum Metalli nicht nur für Mieterinnen und Mieter attraktiv, sondern ein Beitrag zu einem attraktiven und lebenswerten Zug, der allen Zugerinnen und Zuger zugutekommt. Damit die geplanten Aussen- und Aufenthaltsräume sowie der zusätzliche Wohnraum geschaffen werden können, sind Aufstockungen und ein Hochhaus in der Höhe von 80 Metern vorgesehen, welche die an anderer Stelle wegfallenden Flächen aufnehmen.

Öffentliche und parkähnliche Dachterrasse mit Sicht auf den Zugersee und die Rigi.

Bewahrung von einem Stück Zuger Identität und Stärkung des Angebotes

«Mit dem Vorhaben Lebensraum Metalli greifen wir bewährte Qualitäten auf und erhalten die charakteristische Architektur der Metalli mit ihren Glasdächern, Arkaden und der typischen Materialisierung», sagt Peter Wicki, Leiter Projektentwicklung Zug Estates. «Durch die gezielte Aufwertung und Modernisierung der Infrastruktur sowie durch die Attraktivitätssteigerung der Einkaufsallee ist der Lebensraum Metalli zudem eine Chance für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Detailhandels sowie der Gastronomie», so Wicki weiter.

Zeithorizont und nächste Schritte

Nach dem Stadtratsbeschluss vom 8. April 2025 wurde die Anpassung des Bebauungsplans Metalli im Grossen Gemeinderat am 17. Juni 2025 in einer ersten Lesung behandelt. Nach der öffentlichen Auflage des Bebauungsplans folgt die zweite Lesung voraussichtlich im Frühling 2026. Frühestens im Herbst 2026 erfolgt die Genehmigung des Bebauungsplans durch den Kanton Zug. Im Anschluss startet der eigentliche Planungsprozess mit Durchführung des Architekturwettbewerbs.

