Meilenstein in bahnbrechendem Projekt zur Früherkennung von Parkinson erreicht

Erster Patient in klinische Studie im Rahmen des EU-finanzierten VαMPiRE-Projekts aufgenommen, das die Entwicklung eines nicht-invasiven Diagnosetests zur Früherkennung von Parkinson zum Ziel hat.

Die Genetik-Abteilung von SYNLAB spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse genomischer Biomarker und unterstreicht damit die diagnostische Expertise des Unternehmens.

8 Millionen Euro EU-Förderung belegen das Vertrauen in die Fähigkeiten des Konsortiums zur Weiterentwicklung der Parkinson-Diagnostik.

SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen und Spezialtests, gibt einen bedeutenden Meilenstein bekannt: die Aufnahme des ersten Patienten in die klinische Studie des VαMPiRE-Projekts (Validation of α-synuclein Modifications in Parkinson’s Disorder Evolution). Das Projekt wird im Rahmen des Horizon-Europe-Programms von der Europäischen Union gefördert. An diesem Projekt arbeiten 13 europäische Partner und ein assoziierter Partner aus Australien zusammen. Ziel ist die Entwicklung eines neuartigen In-vitro-diagnostischen Tests zur Früherkennung und Überwachung von Parkinson, einer fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung, von der weltweit Millionen Menschen betroffen sind.

Die Parkinson-Krankheit stellt aufgrund ihres schleichenden Verlaufs und des Mangels an verlässlichen Biomarkern für eine Früherkennung eine große Herausforderung dar. Das VαMPiRE-Projekt begegnet dieser Herausforderung, indem es α-Synuclein-Isoformen in extrazellulären Vesikeln, die von Nervenzellen abgesondert wurden, einer großen Kohorte von Parkinson-Patienten und gesunden Personen analysiert. Mit diesem innovativen Ansatz sollen neue Biomarker identifiziert werden, die eine Erkennung von Parkinson bereits in einem sehr frühen Stadium ermöglichen – mit dem Ziel, Früherkennung, Krankheitsmanagement und letztendlich das Behandlungsergebnis für die Patienten zu verbessern.

Die großzügige EU-Förderung in Höhe von 8 Millionen Euro unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeiten des Konsortiums. Diese Mittel unterstützen die Zusammenarbeit von SYNLAB und den internationalen Partnern bei der Weiterentwicklung der Parkinson-Diagnostik und der Verbesserung der Patientenversorgung.

Die Genetik-Abteilung von SYNLAB, insbesondere das Zentrallabor in Castenedolo (BS), Italien, spielt eine Schlüsselrolle bei den genetischen Analysen des Projekts. Durch den Einsatz moderner Genomik-Technologien leistet SYNLAB einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung eines zuverlässigen und zugänglichen Tests zur Früherkennung von Parkinson.

Mit der Aufnahme des ersten Patienten in die klinische Studie (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT06941012) hat das VαMPiRE-Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht. Damit beginnt eine umfassende Studie mit 600 Parkinson-Patienten und 600 gesunden Kontrollpersonen. In der Studie werden neueste KI-Modelle zur Erstellung von Algorithmen für die Datenanalyse genutzt, um die Zuverlässigkeit und Umsetzbarkeit des zu entwickelnden Tests sicherzustellen.

Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB, kommentierte:

„Die Früherkennung wird entscheidend sein, um Parkinson effektiv zu behandeln. Wenn wir die Krankheit in einem sehr frühen Stadium identifizieren können, verbessern sich die Behandlungsmöglichkeiten und die Lebensqualität der Patienten erheblich. SYNLAB setzt sich dafür ein, die Diagnostik weiterzuentwickeln und unsere Expertise für eine bessere globale Gesundheitsversorgung einzusetzen.“

Dr. Iris Faull, Chief Medical Officer von SYNLAB, ergänzte:

„Die umfangreiche EU-Förderung für das VαMPiRE-Projekt unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeiten des Konsortiums sowie die gesellschaftliche und gesundheitliche Bedeutung von Parkinson. Unsere Teilnahme unterstreicht das Engagement von SYNLAB für wegweisende Ideen, Forschung und Innovation. Wir sind stolz darauf, mit unserer Exzellenz in der Genomik einen Beitrag zu leisten und mit renommierten Institutionen zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung modernster Diagnostik-Tools voranzutreiben, die Patienten und Gesundheitssystemen weltweit zugutekommen werden.“

Dr. Mariarosaria Incoronato, wissenschaftliche Leiterin der Studie bei SYNLAB Italien, sagte:

„Wir freuen uns, Teil des VαMPiRE-Projekts zu sein und zur Entwicklung innovativer Diagnostik für die Parkinson-Krankheit beizutragen. Unser Team engagiert sich für den medizinischen Fortschritt und die Verbesserung der Patientenversorgung durch modernste Genomik-Technologien.“

Weitere Informationen:

Über SYNLAB

Der SYNLAB-Konzern ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Der Konzern bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt der Konzern zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

SYNLAB ist in mehr als 20 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 24.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB führte im Jahr 2024 ca. 600 Mio. Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 2,62 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

Über das VαMPiRE-Projekt

Weitere Informationen zum Projekt, zum Konsortium und zur Patientenaufnahme in die klinische Studie finden Sie unter: https://www.vampire-eu.com/

Weitere Informationen zur klinischen Studie finden Sie unter: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06941012

