Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Unpünktlichkeit der Bahn

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Unpünktlichkeit der Bahn:

"Wer regelmäßig mit der Bahn fährt, ist frustrationserprobt. Bei manchem führt das zu permanent erhöhtem Blutdruck, bei anderen zu Resignation. Die beschämenden Pünktlichkeitswerte, die die Deutsche Bahn jetzt selbst veröffentlicht hat, illustrieren das und dürften von so manchem Passagier noch als schöngerechnet angesehen werden. Nun stimmt es ja, dass nach den vielen Jahren, wo auf Verschleiß gefahren wurde, nun bis 2029 tatsächlich 107 Milliarden Euro vom Bund in die Infrastruktur fließen sollen. Die Frage ist nur, ob der DB-Konzern dieses Geld wirklich sinnvoll auf die Schiene bekommt. Statt öffentlich über Unpünktlichkeit zu lamentieren, sollte der Bundesverkehrsminister schnellstens einen Bahnchef finden, der sich dieser Herkulesaufgabe stellt. Damit man eines fernen, aber schönen Tages gar nicht mehr weiß, was unpünktliche Züge eigentlich sind."/yyzz/DP/nas