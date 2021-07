2G ENERGY - Kommt endlich ein Rallyschub?

2G Energy AG - WKN: A0HL8N - ISIN: DE000A0HL8N9 - Kurs: 96,500 € (XETRA)

Nach einer atemberaubenden Rally seit 2019 erreichte der Wert im Februar ein neues Rekordhoch bei 106,20 EUR und startete eine Korrekturbewegung. Nach einem ersten, schwungvollen Abverkauf pendelte sich das Papier seitwärts ein. Mit immer höher gelegenen Zwischentiefs und einer horizontalen Widerstandsmarke bei 96 EUR entstanden in den vergangenen Monaten ein steigendes Dreieck. In dieser Woche greift die Aktie die Oberkante des Dreiecks unter erhöhten Handelsumsätzen an.

Ausbruch abwarten

Innerhalb des Dreiecks besteht kein akuter Handlungsbedarf. Kommt es jedoch zu einem nachhaltigen Anstieg über 96 EUR, dürfte die trendlose Marktphase zu Ende gehen. Dann wird ein Anstieg zum Allzeithoch bei 106,20 und später ca. 115 EUR möglich.

Solange kein Ausbruch nach oben hin gelingt, ist Geduld gefragt. Die Seitwärtsbewegung könnte sich problemlos noch weiter ausdehnen, die Dreiecksunterkante liegt aktuell bei rund 88 EUR. Knapp darunter notiert auch der EMA200 als weiteres Unterstützungselement. Dessen Unterschreiten könnte eine Abwärtsbewegung bis rund 76 einleiten.

Fazit: Die Bullen melden sich in dieser Woche zu Wort und penetrieren die entscheidende Hürde. Wird das Dreieck der vergangenen Monate mit Schwung nach oben hin verlassen, könnten wir in Kürze neue Allzeithochs sehen.

2G Energy Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)