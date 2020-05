2G Energy plant eine stabile Dividende

Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) will der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juni 2020 eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Beim derzeitigen Kursniveau von 44,55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 1,01 Prozent. 2012 wurde erstmals eine Dividende (0,37 Euro) bezahlt.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen um rund 13 Prozent auf 236,4 Mio. Euro gestiegenen Konzernumsatz (Vorjahr: 209,8 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 15,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,5 Mio. Euro). Die EBIT Marge betrug 6,5 Prozent (Vorjahr: 5,5 Prozent). Der Konzernjahresüberschuss lag bei 10,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,6 Mio. Euro).

2G Energy ist ein Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW und beschäftigt rund 650 Mitarbeiter. Die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling halten zusammen rund 52,3 Prozent der Anteile. Firmengründung war am 10. November 2005.

