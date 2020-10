3.000 Euro auf der hohen Kante? Diese 3 Aktien sind vor den Gewinnberichten Käufe

Man weiß nie, was die Einnahmeberichte bringen werden, aber eines ist sicher: Es wird einige Überraschungen geben. Ein guter Einnahmebericht kann einer lahmen Aktie großen Aufschwung geben, ein schlechter Bericht hingegen den Kurs ins Straucheln bringen. Aber wenn man noch vor den Berichten 3.000 Euro investieren wollte, welche Aktien kämen dafür infrage?

Diese Frage haben wir an drei Motley-Fool-Autoren weitergeleitet. Ihre Antworten: Darling Ingredients, Yamana Gold und Brunswick. Aber was genau macht diese Aktien gerade so reizvoll?

Aller guten Dinge sind drei

John Bromels (Darling Ingredients): Schafft der Recycler Darling Ingredients den Hattrick? Die Raffinerie von Altfetten und -eiweißen erfreute den Markt in diesem Jahr zweimal mit den Gewinnberichten für das erste und zweite Quartal. Beide schnitten besser als erwartet ab, vor allem wenn man die Auswirkungen der Pandemie auf die Restaurantlandschaft berücksichtigt.

Die Wall Street jedenfalls scheint daran zu glauben: Darling war in den letzten Wochen ein Markt-Liebling. Die Aktien sind im Vorfeld der für das dritte Quartal erwarteten Gewinnveröffentlichung Anfang November um 25 % gestiegen. Darling hat in dieser Zeit nicht viel Neues von sich gegeben.

Die Aktien von Darling stürzten im Mai ab, nachdem die Einnahmen und Gewinne im ersten Quartal 2020 nicht nur die Erwartungen der Analysten übertrafen, sondern auch die Ergebnisse des ersten Quartals 2019. Ein weiterer Sprung kam im August, als Darling erneut eine Outperformance erzielte und das bereinigte EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 22,5 % anstieg. CEO Randall Stuewe bezeichnete es als das beste Quartal des Unternehmens seit drei Jahren.

Vor einigen Monaten sah Darling noch spottbillig aus und wurde zu weniger als dem 14-fachen Gewinn gehandelt. Mit dem jüngsten Kursanstieg der Aktie ist diese Zahl auf etwa das 17,5-Fache des Gewinns gestiegen. Das ist aber immer noch ein Schnäppchen am unteren Ende der bisherigen Bandbreite.

Es ist Zeit für diese Goldaktie

Scott Levine (Yamana Gold): Yamana Gold bietet den Anlegern eine glänzende Gelegenheit. Yamana betreibt fünf Anlagen in ganz Amerika und ist ein führender Edelmetallproduzent, der über eine umfangreiche Pipeline von Projekten in verschiedenen Entwicklungsphasen verfügt. Da der Goldpreis gegenüber dem Allzeithoch von 2.067 USD, das im August erreicht wurde, um mehr als 7 % zurückgegangen ist, sind die Aktien von Yamana, was nicht überrascht, ebenfalls gesunken. Und zwar um etwa 14 % gegenüber dem bisherigen Jahreshoch von 7,02 USD. Das gibt Anlegern die Möglichkeit, Aktien zu einem attraktiveren Preis als noch im Sommer zu erwerben.

Obwohl Yamana noch kein Datum für seinen Gewinnbericht für das dritte Quartal festgelegt hat, konnte man schon ein paar Hinweise erhaschen. In der vergangenen Woche gab Yamana beispielsweise in einem vorläufigen Gewinnbericht an, dass man eine Goldproduktion von etwa 202.000 Unzen und eine Silberproduktion von 3,04 Millionen Unzen erreicht hat. Auf der Grundlage der Gesamtleistung der Assets hat Yamana seine Prognose für die Goldäquivalentproduktion im Jahr 2020 von 890.000 Unzen auf 915.000 Unzen angehoben.

Ein weiterer verlockender Aspekt von Yamana ist die Dividende. Die wurde nämlich erhöht. Grund dafür war die Strategie zur Verringerung der Abhängigkeit von Fremdkapital.

Wie erheblich waren die Dividendenerhöhungen? Mit der jüngsten 50%igen Erhöhung von 0,0175 USD pro Aktie im dritten Quartal auf 0,02625 USD pro Aktie im vierten Quartal ist die Dividende des Unternehmens 425 % höher als noch vor 18 Monaten. Auch wenn es keine Garantie für künftige Dividendenerhöhungen gibt, ist dies doch ein erfreuliches Signal. Es gibt einen Barreservefonds, der über genügend Mittel verfügt, um Dividendenausschüttungen auf dem derzeitigen Niveau drei Jahre lang zu gewährleisten. Und das selbst wenn der Goldpreis fallen sollte.

Darüber hinaus stellen der Abschluss von Agua Rica und das Erweiterungsprojekt der Phase 2 bei Jacobina (beide für 2021 erwartet) Katalysatoren dar, die die Aktie nach oben schicken könnten. Jetzt scheint ein besonders günstiger Zeitpunkt zu sein, um sich diese Aktien genauer anzusehen.

Pandemie? Ab aufs Boot

Lee Samaha (Brunswick): Die Pandemie hat in der Weltwirtschaft eine höchst ungewöhnliche Dynamik erzeugt. Der Lockdown hat dafür gesorgt, dass die Leute eher zu Hause oder am See um die Ecke Zeit verbringen. Ausgaben für die damit verbundenen Aktivitäten dürften dem Freizeitboot-, Schiffsmotoren- und Ersatzteilmarktunternehmen Brunswick zugutekommen.

Beispiel gefällig? Die Werkzeuge von Stanley Black & Decker erfreuten sich in dieser Zeit erheblicher Nachfrage. Die Aktien des Unternehmens RH für hochwertige Einrichtungsgegenstände sind ebenfalls gestiegen. Selbst Hersteller von Wandfarben berichten über eine ungeahnte Nachfrage.

Auch Brunswick verzeichnet ein starkes Wachstum. Im Bericht für das zweite Quartal erläuterte das Management, wie die Einzelhandelsnachfrage der US-Schifffahrt im Mai und Juni sprunghaft angestiegen ist. Tatsächlich sagte das Management, dass der Juni für fast alle seine Marken seit der letzten Finanzkrise ein Rekordmonat im Einzelhandel war. Das sind großartige Neuigkeiten für Brunswick. Der Verkauf neuer Boote wird mit Sicherheit im Laufe der Zeit zu Verkäufen von Aftermarket- und Schiffsmotoren führen.

Die positive Dynamik scheint sich zumindest bis in den Sommer hinein ausgeweitet zu haben, denn die National Marine Manufacturers Association (NMMA) berichtete in einer im Juli durchgeführten Umfrage: „Die Stimmung der CEOs der Schifffahrt war im zweiten Quartal viel optimistischer und kehrte auf das Niveau vor der Pandemie zurück.“ Die NMMA meldete im August einen weiteren starken Monat für Motorbootverkäufe.

Alles deutet darauf hin, dass Brunswick für das dritte Quartal starke Gewinne gemeldet hat. Bei einer Bewertung von nur dem 12,3-Fachen der für 2021 geschätzten Gewinne sieht die Aktie im Moment nach einem guten Kauf aus.

