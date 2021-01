3 ANLAGETHEMEN FÜR 2021

DIE NEUORDNUNG DER ANLAGEWELT

Wir stehen am Beginn einer Neuordnung der Anlagewelt. Die Corona-Pandemie beschleunigt tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir erleben Umwälzungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, bei sozialen Ungleichheiten, in der geopolitischen Lage und im makropolitischen Umfeld. Das spiegelt sich in unseren drei Anlagethemen für 2021 wider.

1. Die neuen Nominalzinsen

Wir erwarten ein höheres Wachstum, da sich der Neustart beschleunigt und die Währungshüter die Zinsen niedrig halten - selbst wenn die Inflationserwartungen steigen sollten. Das begrenzt zwar bei Staatsanleihen die reale Rendite (Rendite abzüglich der Inflationsrate), dürfte aber aus unserer Sicht die Aktienmärkte stützen.

2. Neuverkettung der Globalisierung

Corona begünstigt geopolitische Umwälzungen wie eine neue Weltordnung mit den USA und China an den beiden Polen sowie eine Umgestaltung globaler Lieferketten. Für Anlageportfolios würde das eine stärkere Diversifizierung zwischen den Ländern mit sich bringen, wobei China mehr Gewicht als in der Vergangenheit erhält.

3. Transformationen im Turbomodus

Die Pandemie verstärkt bestehende strukturelle Trends und damit den Fokus auf Nachhaltigkeit, wachsende Ungleichheit und Dominanz des E-Commerce auf Kosten des traditionellen Einzelhandels. Wir favorisieren nachhaltige Anlagen, da in der Gesellschaft das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt.

Risiko für Ihr Kapital. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können fallen oder steigen und werden nicht garantiert. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück.





Neue Regieanweisung erforderlich

Wir glauben, dass die Erfahrungen aus früheren Konjunkturzyklen nicht auf die Pandemie anwendbar sind. Der Schock gleicht eher einer großen Naturkatastrophe mit anschließendem wirtschaftlichen Wiederaufschwung. Schon zu Beginn der Krise gingen wir davon aus, dass die Belastungen für die Wirtschaft - die für die Finanzmärkte im Vordergrund stehen - deutlich geringer ausfallen würden als die durch die globale Finanzkrise 2008.Voraussetzung dafür war eine starke Unterstützung der Politik, um privaten Haushalten und Unternehmen über Einkommensausfälle hinwegzuhelfen. Die ersten Resultate der Tests mit Covid-19-Impfstoffen bestärken uns in dieser Gesamteinschätzung, denn sie lassen 2021 auf eine deutlich beschleunigte Wirtschaftsaktivität hoffen, sofern der Nachholbedarf die Nachfrage ankurbelt. Schnell könnten dann auch die Märkte angesichts des aufgehellten Ausblicks einen umfassenden Neustart der Wirtschaft einpreisen.

Herausforderungen des Neustarts

In nächster Zeit stehen die USA und Europa vor großen Herausforderungen: Die zweite Infektionswelle könnte eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen. Die Gefahr von Ermüdungserscheinungen der Politik wächst, zumal in den USA. Aber die Unterstützung von dieser Seite ist unverzichtbar, um den dauerhaften Schaden für die Wirtschaft in Grenzen zu halten. Positive Nachrichten zu Impfstoffen verändern jedoch den Ausblick. Mit ihnen wird Licht am Ende des Tunnels sichtbar: Politiker, Unternehmen und Märkte sehen klarer, wie sie aus der Corona-Krise herauskommen können.

Auswirkungen auf Anlageportfolios

Wir ziehen es vor, über kurzfristige Marktschwankungen hinauszublicken. Wir glauben, dass Aktien in den nächsten 6-12 Monaten gut abschneiden werden und erwarten eine zunehmende Differenzierung zwischen den Sektoren. Technologie und Gesundheit dürften von den coronabedingten Umwälzungen profitieren. Auch die stärker zyklisch ausgerichteten Marktbereiche wie z. B. Aktien aus Schwellenländern und US Small Caps könnte die Erholung stützen.Asiatische Märkte (Aktien aus Asien ohne Japan und asiatische Anleihen) könnten von der erfolgreichen Eindämmung des Virus in der Region profitieren. Das gilt auch für Anlagen mit Bezug zum Wachstum in China.

