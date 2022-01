3 Anlagethemen für 2022

Etwas neues beginnt

Wir stehen am Beginn eines neuen Marktregimes, das es so seit 50 Jahren nicht mehr gegeben hat: Für 2022 erwarten wir positive Aktien- und negative Anleiherenditen. Nur sehr selten sind die Aktienrenditen in einem Jahr weltweit positiv und die Anleiherenditen negativ, und schon gar nicht zwei Jahre in Folge - das gab es fast fünf Jahrzehnte nicht mehr. Wir sehen darin ein Signal, dass ein neues Marktregime beginnt. Es zeigt aber auch, warum es wichtig ist, das Durcheinander zu ordnen, das der fulminante Neustart, neue Virusvarianten, die höhere Inflation und der neue Kurs wichtiger Zentralbanken hervorgebracht haben. Unser Basisszenario: Corona-Varianten verlangsamen den Neustart, bringen ihn aber nicht zum Erliegen. Die Zentralbanken werden Zinserhöhungen in Angriff nehmen, aber toleranter gegenüber der Inflation bleiben. Letztere dürfte sich auf höheren Niveaus als vor Corona einpendeln. Ein solches Umfeld begünstigt Aktien gegenüber Anleihen. Allerdings sind wir wegen der Fülle möglicher Szenarien etwas weniger risikobereit.





1. Mit der Inflation leben

Die höhere Inflation ist da, aber wir gehen davon aus, dass die Zentralbanken mehr Preisauftrieb als früher tolerieren werden. Um Portfolios darauf vorzubereiten, bevorzugen wir einen Multi-Asset-Ansatz. Dabei kombinieren wir inflationssensitive Aktien, alternative Anlagen und inflationsgeschützte Anleihen.





2. Klarheit schaffen

Das einzigartige Zusammentreffen unterschiedlicher Phänomene - Wirtschaftsneustart, neue Virusvarianten, stärkerer Preisauftrieb, neue Strategien wichtiger Zentralbanken - könnte die Märkte und Währungshüter zu falschen Schlüssen verleiten. Wir reduzieren das Risiko und setzen auf sehr selektive Engagements in aussichtsreichen Regionen wie den Industrieländern. Wichtig ist uns zudem die Resilienz von Portfolios - und zwar unter möglichst vielen Bedingungen.





3. Netto-Null erreichen

Der Weg zur Klimaneutralität ist nicht erst in einigen Jahren, sondern schon jetzt zentral. Die Versorgungsengpässe sind Realität, und die tektonische Kapitalverschiebung zugunsten nachhaltiger Anlagen ist in vollem Gange. Uns gefallen nachhaltige Produkte und Qualitätsaktien, die gut für die grüne Wende positioniert sind, wie etwa Technologie- und Gesundheitswerte.





Erfahren Sie hier mehr zu den Themen im Detail.





