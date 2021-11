3-D Systems: Letzter Strohhalm!

Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier von 3-D Systems zu Beginn dieses Jahres nach einer steilen Rallye bei 56,50 US-Dollar, nur wenig später kehrte Ernüchterung ein und die Aktie schlug in eine volatile Seitwärtsphase zwischen 18,00 und zunächst 41,00 US-Dollar ein. Die Schwankungen haben in den letzten Monaten jedoch sichtlich abgenommen, hierbei hat sich das Niveau um 25,00 US-Dollar als zuverlässige Unterstützung erwiesen. Genau in diesen Bereich ist das Papier zuletzt wieder zurückgefallen und notiert sogar derzeit unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Ein Bruch dieses Supports könnte ein sofortiges Verkaufssignal auslösen.

Auf Kurssturz vorbereiten

Noch kann sich 3-D Systems um 25,00 US-Dollar halten, ein Rückzug der Käufer mit einem entsprechenden Rückfall unter 25,00 US-Dollar dürfte erste Short-Ansätze in Richtung 23,24 und darunter grob 21,92 US-Dollar ermöglichen. Endgültiges Ziel könnten sogar die Mai-Tiefs um 17,47 US-Dollar für die Aktie darstellen. Aber erst eine Rückkehr mindestens über den EMA 50 bei aktuell 28,46 US-Dollar dürfte das Chartbild kurzzeitig entspannen und einen Rücklauf an die obere Trendkanalbegrenzung bei grob 32,60 US-Dollar ermöglichen.

3-D Systems (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 26,06 // 26,50 // 27,01 // 27,59 // 28,46 // 29,59 US-Dollar Unterstützungen: 25,00 // 24,12 // 23,24 // 22,14 // 21,92 // 21,43 US-Dollar

Fazit

Sobald die markante Unterstützung um 25,00 US-Dollar aufgegeben wird, werden Verkaufssignale in Richtung 23,24 und 21,92 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Wer sich den bärischen Marktteilnehmern anschließen möchte, kann dies über entsprechende Short-Instrumente tun. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von 26,75 US-Dollar vorläufig allerdings nicht unterschreiten. Eine engmaschige Beobachtung bei der vorliegenden Volatilität sollte nicht ausbleiben, die Umsetzung der Short-Idee könnte binnen weniger Tage abgeschlossen werden.

