3 Geheimnisse, um den durchschnittlichen Investor zu schlagen

Es ist eine überraschende Statistik, aber in einem durchschnittlichen Jahr schneiden mehr als 80 % der aktiv verwalteten Investmentfonds in den Vereinigten Staaten schlechter ab als der breite Markt. Es ist einfach deshalb überraschend, weil diese Fonds von ausgebildeten (und gut bezahlten) Finanzprofis verwaltet werden.

Das Lustige daran ist, dass die entsprechenden Daten über individuelle „Kleinanleger“ zwar etwas unschärfer sind, aber die meisten von ihnen auch nicht mit den Richtwerten des Marktes wie dem S&P 500 mithalten können. Woran liegt das? Schließlich lautet die kollektive Marketing-Botschaft der Branche, dass ein mündiger Anleger in der Lage ist, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen.

Es gibt drei Dinge, die überdurchschnittlich gute Investoren tun, die die meisten Investoren nicht tun. Und alle drei sind Dinge, mit denen jeder heute anfangen könnte.

1. Sich wirklich verpflichten, eine Position langfristig zu halten

Viele Leute sagen, sie seien langfristig in Aktien investiert. Ein beträchtlicher Teil dieser Leute wird jedoch von der Aussicht auf schnelles Geld in den kurzfristigen Handel gelockt. Großer Fehler.

Nimm Roku als ein Beispiel. Der Börsengang des Herstellers von Streaming-TV-Geräten im Jahr 2017 ging dem voraus, was schließlich zu einem mehr als 100-prozentigen Gewinn beim 2019er-Spitzenkurs nahe 176 US-Dollar pro Aktie wurde. Einige Leute nahmen damals verständlicherweise ihre Gewinne mit, direkt vor einem starken Rückgang. Andere haben kleinere Gewinne während der lethargischen - und meist bärischen - Periode der Aktie bis Anfang 2020 mitgenommen.

Sie alle hätten jedoch investiert bleiben sollen. Die Aktie stieg Anfang des Jahres auf einen Höchststand von fast 500 US-Dollar pro Aktie, was zu diesem Zeitpunkt einen Anstieg von fast 3.000 % seit dem ersten Handel als börsennotiertes Unternehmen bedeutete.

Das ist jedoch nur ein Teil dieser Lektion.

Hast du schon einmal vom Pareto-Prinzip gehört, manchmal auch 80/20-Regel genannt? Es gilt auch für die Welt des Investierens - etwa 80 % deiner Gewinne werden von etwa 20 % deiner Positionen kommen.

Der Haken an der Sache: Du weißt nicht, welche 20 % deiner Aktien die Hauptarbeit leisten werden. Du musst nur bereit sein, die Dinge ruhen zu lassen, wenn eine oder mehrere deiner Positionen anfangen, hoch zu gehen.

2. Setze gegen die Masse, wenn die Masse am sichersten ist

Der Versuch, die kurzfristigen Hochs und Tiefs der Börse zu timen, bleibt eine bekanntlich schlechte Idee. Es ist nicht nur schwierig, sondern viele Leute schaden sich mit ihren Timing-Bemühungen mehr, als dass sie ihnen nützen. Das liegt daran, dass das, was wie kurzfristige Hochs und Tiefs aussieht, am Ende oft keines von beidem ist.

Denke zurück an den März des letzten Jahres. Die Investoren verkauften in Panik, weil sie einfach nicht wussten, welche Art von Verwüstung der Ausbruch des Coronavirus anrichten würde. Heute wissen wir, dass es brillant war, inmitten dieser Panik zu kaufen, denn die Weltwirtschaft war nicht grundlegend kaputt. Die Welt brauchte nur ein wenig Zeit, um mit der Pandemie umzugehen und Konjunkturmittel, um den Schock abzufedern.

Herauszufinden, wie man mit Schockereignissen umgeht, kann knifflig sein. Aber wenn du über einen langfristigen zyklischen Höhepunkt oder Tiefpunkt sprichst, sind die Dinge einfacher. Diese wirtschaftlichen Auf- und Abschwünge sind alle paar Jahre zu erwarten, und die Investoren zeigen bei jedem Hoch und Tief ein ähnliches Maß an Angst und Gier.

Nimm zum Beispiel den Aufschwung im Jahr 2009 nach dem Zusammenbruch der Subprime-Hypotheken. Damals war der Volatilitätsindex des S&P 500 auf Rekordniveau, ebenso wie die Baisse-Stimmung der American Association of Individual Investors. Beides waren Anzeichen dafür, dass fast alle Investoren glaubten, dass es von da an nur noch schlimmer werden konnte. Wie wir nun aber wissen, signalisierte diese Stimmung eigentlich einen zyklischen Tiefpunkt für Aktien und spiegelte eher die Gefühle über die jüngste Vergangenheit wider, als die plausible Zukunft zu reflektieren.

Das funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Das Verbrauchervertrauen war zum Beispiel Mitte 2007 auf einem Mehrjahreshoch, kurz bevor der Zusammenbruch der Subprime-Hypotheken den Markt mit nach unten zog. Die meisten von uns ignorierten einfach die wirtschaftlichen Warnhinweise, die zu dieser Zeit zu sehen waren, wie z. B. Hedge-Fonds-Pleiten, ungezügelte Inflation und überraschend starke Ausverkäufe am Markt, die auf wahlloses Dumping von Aktien hinwiesen.

Sicher, die Stimmung ist im Moment auch ziemlich gesund. Sie ist jedoch nicht auf einem Niveau, das einen Verkauf nahelegt. Abgesehen von der Tatsache, dass das Verbrauchervertrauen immer noch weit unter den Rekordwerten liegt, ignorieren die Investoren keine potenziellen wirtschaftlichen Probleme - sie sind alle eingepreist. Die Gewinne wachsen auch wieder schön und sind dabei, die Pandemie hinter sich zu lassen.

Der schwierigste Teil dieses Tipps ist es, einfach deinem Bauchgefühl zu vertrauen, wenn es um gegensätzliche Botschaften geht.

3. Mache einen Diversifikationsplan und halte dich daran

Während viele Investoren zaghafte Pläne machen, ihre Portfolios über mehrere Anlagekategorien und -klassen zu diversifizieren, führen nicht genug Investoren diese Pläne vollständig aus. Und die, die es tun, vergleichen ihre Positionen nicht oft genug mit diesem Plan und berichtigen bei Bedarf. Das alles braucht Zeit, die von befriedigenderen und erfreulicheren Bemühungen wie dem Einstieg in eine heiße Aktie abgezogen wird. Deshalb ist es so einfach, ein Portfolio in eine gefährliche Schieflage zu bringen, wenn aus Tagen Wochen und aus Wochen Monate werden.

Der überdurchschnittliche Investor weiß jedoch, dass diese Art von alltäglichen Rebalancing-Bemühungen die Zeit wert sind, die man ihnen widmet.

Die Fondsmanager von Hartford haben Anfang letzten Jahres ein regelmäßig rebalanciertes Portfolio aus 70 % Aktien/30 % Anleihen mit dem gleichen Startportfolio verglichen, das nie rebalanciert wurde. Nach 20 Jahren war das regelmäßig neu ausbalancierte Portfolio 8 % größer als das nie ausbalancierte.

Der Unterschied von 8 % zwischen einem regelmäßig neu ausbalancierten und einem nie neu ausbalancierten Portfolio mag nicht bedeutend erscheinen. Wenn du aber von einem 1-Millionen-Dollar-Portfolio sprichst, ist das kein Pappenstiel. Bedenke auch, dass Hartford nur den S&P 500 Index und den Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index als ein sehr einfaches Testportfolio verwendet hat und den Effekt der Sektor- und Marktkapazitätsdiversifikation ignoriert hat. Je detaillierter dein Zuteilungsplan ist, desto mehr kann er dir nützen… solange du dich daran hältst.

Der Artikel 3 Geheimnisse, um den durchschnittlichen Investor zu schlagen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 02.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Roku.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool