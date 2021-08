3 Gründe, warum ausgerechnet diese Aktie für mich für die Ewigkeit ausgelegt ist

Die Aktie von Walt Disney ist für mich für die Ewigkeit ausgelegt. Punkt. Damit ist die Quintessenz dieses Artikels eigentlich klar. Zugegebenermaßen gibt es jede Menge kurzfristige Dinge, die die Anteilsscheine jetzt bewegen dürften. Egal ob Quartalszahlen oder das Streaming-Wachstum, oder der Turnaround nach der COVID-19-Pandemie.

Wenn man als Foolisher Investor jedoch hinter die Aktie von Walt Disney und mögliche kurzfristige Baustellen blickt, dürfte man eines erkennen: Die generelle Ausrichtung ist für die Ewigkeit grundsätzlich geeignet. Das liegt wiederum an mehreren Faktoren.

Walt Disney-Aktie für die Ewigkeit? Alleine die Freizeitparks!

Wenn ich an die Walt Disney-Aktie denke, so fällt mein Blick zwangsläufig auf die Freizeitparks. Zugegebenermaßen auch ein Segment, das für einen großen Teil der Umsätze des Konzerns einsteht. Entsprechend wichtig ist diese Sparte für den Erfolg der Aktie.

Freizeitparks sind für mich etwas, das das Potenzial für alle Ewigkeit hat. Egal wie sehr sich die Welt digitalisiert, egal wie sehr sich die Konsumgewohnheiten verändern mögen. Ich bin überzeugt: Das Interesse an solchen Unterhaltungsmöglichkeiten, Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften dürfte bestehen bleiben. Sowohl heute, aber auch noch in 100 Jahren.

Vielleicht müssen sich Freizeitparks verändern. Ohne Zweifel sind die Freizeitparks von Walt Disney heute nicht mehr die gleichen wie am Eröffnungstag. Das erfordert natürlich einige Investitionen. Trotzdem: Das generelle Geschäft ist für die Ewigkeit ausgelegt. Mit den Standortvorteilen und von Natur aus wenig Konkurrenz ist das etwas, das ewig halten kann.

Nicht Streaming, sondern Content

Das Streaming ist bei der Aktie von Walt Disney zugegebenermaßen ein beherrschendes Thema. Auch ich bin definitiv nicht abgeneigt, ein gewisses Zukunftspotenzial in diesem Segment zu sehen. Beziehungsweise die Möglichkeit, über Jahre in eine Wachstumsspur zu finden. Allerdings: Wenn ich an die Ewigkeit denke, so würde ich das Erfolgsrezept dahinter auf etwas anderes zurückführen: nämlich Content.

Das, was Walt Disney ebenfalls einzigartig macht, ist die Fülle an verschiedenem Content. Mit Franchises wie Star Wars, Marvel, Micky Maus und vielen anderen beliebten Formaten ist immer eine Form der Monetarisierung im Medienkonsum gegeben. Ein Foolisher Analyst kam kürzlich erst zu der Einschätzung, dass alleine Marvel noch 8.000 Möglichkeiten beziehungsweise Charaktere besitzen könnte, deren Geschichte man erzählen kann.

Kino, Streaming. .. oder was auch immer in Zukunft kommt: Mit diesem Portfolio ist Walt Disney gerüstet. Für mich für die Ewigkeit und mit einem Alleinstellungsmerkmal.

Jede Menge dazwischen für die Ewigkeit

Walt Disney ist jedoch auch mehr als Content und Freizeitparks. Wobei diese zwei Segmente zugegebenermaßen sehr entscheidend sein dürften. Trotzdem gibt es auch vieles dazwischen, was ebenfalls für die Ewigkeit ausgelegt sein könnte. Beispielsweise ein Geschäft mit der Lizensierung. Egal ob Lego, Bekleidung, Spielwaren oder andere Dinge: Star Wars und Marvel dürften auch hier das Interesse auf sich ziehen.

Zudem gibt es Kreuzfahrten und andere Möglichkeiten, um die Freizeit zu gestalten. Walt Disney besitzt jede Menge Potenzial, das noch geborgen werden könnte. Vor allem wenn wir mit der Ewigkeit im Fokus investieren, sehe ich eine solide Chance auf Rendite über viele Jahre und vor allem Jahrzehnte hinweg.

