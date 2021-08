3 Gründe, warum Bitcoin mir Angst macht

Einige Leute stürzen sich auf die Chance, Bitcoin zu kaufen, aber hier ist der Grund, warum ich immer noch skeptisch bin.

Kryptowährungen sind im Moment der letzte Schrei, und obwohl es viele Währungen gibt, in die man investieren kann, ist Bitcoin eine der beliebtesten. Aber während viele Leute begierig darauf sind, Bitcoin zu kaufen, bleibe ich bei traditionellen Investitionen, wie Aktien, in meinem Brokerkonto. Hier ist der Grund, warum mir die Idee, Bitcoin zu besitzen, immer noch nicht ganz geheuer ist.

1. Es ist spekulativ

Wird das Bezahlen von Käufen mit Bitcoin eines Tages das Gleiche sein, wie in einen Laden zu gehen und dem Kassierer ein Bündel Scheine zu geben oder eine Kreditkarte durchzuziehen? Vielleicht. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass das passiert, und wenn Bitcoin nicht zu einer weithin akzeptierten Währung wird, dann bin ich mir nicht sicher, welchen Wert er zu bieten hätte. In diesem Zusammenhang haben wir keine Ahnung, wie Bitcoin in der Zukunft funktionieren wird, und daher ist es schwer, ihm einen Wert zuzuschreiben.

Jedes Mal, wenn ich eine Aktie kaufe, schaue ich mir verschiedene Kennzahlen an, um zu sehen, ob der Preis, zu dem die Aktie gehandelt wird, ihren Wert widerspiegelt - oder ich tue zumindest mein Bestes, um diese Einschätzung zu treffen. Ich kann mir zum Beispiel die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung eines börsennotierten Unternehmens ansehen, um zu sehen, wie gut es seine Schulden verwaltet und wie viel es einnimmt. Ich kann mir auch Finanzkennzahlen ansehen, die aussagen, ob der Aktienkurs eines Unternehmens seinen Wert widerspiegelt, wie zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich eine vergleichbare Einschätzung bei Bitcoin vornehmen kann, und da ich das nicht kann, kann ich es einfach nicht kaufen.

2. Es gibt ihn noch nicht so lange

Es gibt Aktien in meinem Portfolio, bei denen die Unternehmen dahinter seit über 100 Jahren existieren und immer noch stark sind. Bitcoin hingegen gibt es erst seit 2009. Ehrlich gesagt, überzeugt mich das nicht von seinem Durchhaltevermögen, so wie ein Jahrhundert an Gewinnen einige meiner Aktienkäufe sehr zuverlässig macht.

3. Es ist super volatil

Ich besitze meinen Anteil an Aktien, obwohl die Börse selbst wild schwanken kann, manchmal ohne Vorwarnung. Aber so volatil Aktien auch sein können, ich finde, dass Bitcoin in dieser Hinsicht noch extremer ist.

Kürzlich brauchte es nur einen Tweet von Elon Musk, in dem er erklärte, dass Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel bei Tesla akzeptiert werden würde, und schon stürzte der Wert des Coins ab. Natürlich, wenn ein Kaufhaus ankündigt, dass es eine bestimmte Bekleidungsmarke nicht mehr verkaufen wird, weil in den Werken schreckliche Arbeitsbedingungen herrschen, könnte der Kurs dieser Marke auch fallen. Aber würde er in demselben Maße fallen wie Bitcoin, wenn er von einer ungünstigen Presse betroffen wäre? Ich glaube nicht. Und während ich von mir selbst denke, dass ich einen gesunden Appetit auf Risiko in meinem Portfolio habe, fällt Bitcoin einfach außerhalb dieser Parameter, zumindest im Moment.

Für viele Menschen ist Bitcoin eine mehr als geeignete Investition. Aber ich habe Angst davor, ihn zu kaufen, und deshalb werde ich es im Moment nicht tun. Meine Meinung über Bitcoin kann sich im Laufe der Zeit ändern, vor allem, wenn sich der Kryptowährungsmarkt weiterentwickelt, aber im Moment bin ich froh, weitgehend bei Aktien zu bleiben und zu sehen, wohin mich das führt.

Der Artikel 3 Gründe, warum Bitcoin mir Angst macht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar(Werbung)(Werbung)

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!(Werbung)(Werbung)

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 24.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Tesla.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images