3 Gründe, warum diese Wachstumsaktie ein Monster sein könnte

Investoren sind so zahlreich und aktiv wie nie zuvor.

Die Kapitalmarktarena ist derzeit stark fragmentiert und es gibt viele kleine Start-ups, und Tradeweb kann auf eine lange Geschichte erfolgreicher Geschäfte zurückblicken.

Sowohl institutionelle als auch private Anleger sind auf der Suche nach anspruchsvolleren, aber einfach zu bedienenden Handelsinstrumenten.

Wichtige Punkte

Wenn man nur einen flüchtigen Blick darauf wirft, sieht die Börsenmaklerbranche von heute mehr oder weniger so aus wie vor 20 Jahren. Und mit Ausnahme der computergesteuerten Handelsausführung sieht das Brokerage-Geschäft auch nicht viel anders aus als vor 50 Jahren.

Es gibt jedoch subtile, langsame Veränderungen, die Anlegern, die erkennen können, wie sich die Branche entwickelt, eine Chance bieten. Ein relativ junges und (vorerst) kleines Unternehmen namens Tradeweb Markets führt diese Entwicklung an und belohnt seine Aktionäre mit einer stattlichen Summe. Allein seit dem Börsengang im April 2019 ist die Aktie um 240 % gestiegen und hat Ende letzten Monats ein neues Rekordhoch erreicht.

Es gibt drei wichtige Gründe, warum das Beste noch vor uns liegt.

Trade-Was?

Mach dir nichts draus, wenn du noch nichts von Tradeweb gehört hast - die meisten Menschen haben es nicht. Tradeweb bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Welt der Kapitalmärkte an, aber das meiste davon findet hinter den Kulissen statt. Es ist möglich, dass du von einer der Plattformen von Tradeweb profitiert hast, ohne es zu merken. Das Unternehmen gibt es in seiner erkennbaren Form erst seit ein paar Jahren.

Aber was für ein paar Jahre! Im letzten Jahr wurde Tradeweb Markets von GlobalCapital zum OTC (Over-the-Counter) Handelsplatz des Jahres und von der FOW Global Investor Group zur Handels- und Ausführungslösung des Jahres gekürt. Tradeweb Markets hat allein im Dezember den Handel von Anlagen im Wert von 20 Billionen US-Dollar ermöglicht und damit ein rekordverdächtiges Handelsvolumen erreicht.

Wie das alte Sprichwort sagt, gibt es noch viel mehr, wo das herkommt. Hier ist, warum aktuelle und zukünftige Aktionäre sich darauf freuen können.

1. Es ist ein solider One-Stop-Shop

Die meisten Makler und Back-Office-Anbieter können ein paar Dinge gut. Tradeweb macht eine Vielzahl von Dingen unglaublich gut. Das Unternehmen hat zwar seine Wurzeln im Anleihehandel, kann aber alles von Aktien bis hin zu Credit Default Swaps und mehr abwickeln. Darüber hinaus bietet Tradeweb Markets die von den Aufsichtsbehörden erwarteten Daten für Handelsmeldungen und die Ausführung von Swaps sowie Marktdaten, die von Anlegern - privaten wie institutionellen - zunehmend nachgefragt werden.

Das ist wichtig. Da die Anlagewelt immer komplexer wird, während sie gleichzeitig wächst und sich beschleunigt, suchen Broker-Unternehmen nach einfachen, schlüsselfertigen Lösungen. Tradeweb ist diese Lösung.

2. Das Kapitalmarktgeschäft ist reif für eine Konsolidierung

Angesichts der Reife des Sektors ist das eine überraschende Annahme. Dennoch ist sie wahr. In diesem Sektor gibt es viele Start-ups und Unternehmen in der Frühphase, die ein ideales Ziel für Übernahmen sind. Virtu Financial, das private Unternehmen Clearpool, BGC Partners und die Handelsplattform für Kryptowährungsderivate Opyn sind nur einige der möglichen Übernahmen, die das Netz von Tradeweb erweitern würden.

Das Unternehmen kann auf eine solide Geschichte von cleveren Deals verweisen. Ein großer Teil seiner Reichweite auf dem globalen Anleihemarkt ist auf die letztjährige Übernahme der elektronischen Handelsplattform für festverzinste Wertpapiere von Nasdaq in den USA und den Kauf der BondDesk Group im Jahr 2013 zurückzuführen, die Anleihehandelsdienstleistungen speziell für Berater und mittelständische Investoren anbietet. In der Zwischenzeit hat man sich CodeStreet geschnappt und damit die Liquidität für Anleihehändler verbessert, die die Plattformen des Unternehmens nutzen. Diese und einige andere Übernahmen haben zu einem stetigen Umsatz- und Gewinnwachstum geführt.

DATENQUELLE: THOMSON REUTERS; GRAFIK: AUTOR

3. Mehr Investoren sind aktiver als je zuvor

Schließlich (und vielleicht am wichtigsten) war das weltweite Kapitalmarktgeschäft noch nie so geschäftig und hatte noch nie eine so große Anhängerschaft. Dennoch gibt es Raum und Grund, in den kommenden Jahren mit einer weiteren Expansion zu rechnen.

Um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken, gab Bank of America im April letzten Jahres an, dass die Menschen in den letzten fünf Monaten mehr Geld in den Aktienmarkt gesteckt haben als in den letzten zwölf Jahren zusammen. Die Brokerfirma Charles Schwab erzählt eine ähnliche Geschichte aus einer anderen Perspektive und gibt an, dass 15 % der derzeitigen Investoren in den USA im Jahr 2020 mit der Pandemie begonnen haben. Sie sind zwar in der Regel kleiner als der Durchschnittsanleger, aber sie sind aktiv und wollen den Service, den Tradeweb Markets bietet. Laut der Schwab-Umfrage sind 94 % der jüngeren Anleger auf der Suche nach Handelsinstrumenten und Informationen.

Außerdem werden die alternden Babyboomer in den USA ihr kollektives Vermögen von 35 Billionen US-Dollar eher früher als später an ihre Kinder oder Enkelkinder weitergeben, die dann eher dazu neigen, es aktiv zu handeln, als es auf lange Sicht aufzubewahren.

Der Preis ist es wert

Der Einstieg bei Tradeweb wird nicht billig sein. Selbst wenn die Aktie gegenüber dem Höchststand vom letzten Monat um 15 % gefallen ist (Stand: 24.01.22), wird sie immer noch mit dem 53-Fachen des für 2021 erwarteten Endgewinns und dem 47-Fachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das ist nach fast allen Maßstäben hoch.

Dieses Unternehmen hat jedoch eine vielversprechende Zukunft, die auf einer bewährten Vergangenheit beruht, die diesen Aufschlag wert ist. Bedenke aber, dass große Wachstumsunternehmen Zeit und Geduld brauchen, da sie in der Regel etwas volatiler sind als die meisten anderen Aktien.

Der Artikel 3 Gründe, warum diese Wachstumsaktie ein Monster sein könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Charles Schwab ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 24.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

James Brumley besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Charles Schwab und Nasdaq.

Foto: Getty Images