3 Gründe, warum ich im Jahr 2020 Warren Buffetts Investitionstipps folgen werde

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Er konnte über einen langen Zeitraum hinweg konstant überdurchschnittliche Renditen erzielen. Dies hat ihn zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht.

Sein Anlagestil konzentriert sich auf den Kauf unterbewerteter Unternehmen. Da der FTSE 350 eine Vielzahl von Unternehmen zu bieten scheint, die zu deutlich niedrigeren Preisen als in der Vergangenheit gehandelt werden, könnten sich für die wertorientierten Investoren zahlreiche Möglichkeiten ergeben, von diesen zu profitieren.

Da außerdem andere beliebte Vermögenswerte wie Bareinlagen und Anleihen praktisch keine Renditen bringen, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt für dich sein, dein Kapital auf den Aktienmarkt zu konzentrieren.

Buffetts Erfolgsgeschichte

Wie bereits erwähnt, konnte Warren Buffett über einen langen Zeitraum konstant hohe Renditen erzielen. Dies konnte er durch eine einfache Methodik erreichen, die von fast jedem Investor durchgeführt werden kann. Daher könnte seine Strategie trotz einer jahrzehntelangen Hausse an der Börse für langfristige Investoren bedeutende Renditen bieten.

Selbst wenn es im Jahr 2020 eine Baisse gibt und die Anleger ein enttäuschendes Jahr erleben, könnte Buffetts Anlagestrategie ein nützlicher Verbündeter sein. Er hat eine erfolgreiche Erfolgsbilanz beim Kauf von Aktien, wenn andere Investoren sich Sorgen um die Wirtschaft machen. Deshalb, unabhängig davon, wie sich das Jahr 2020 entwickelt, könnte es eine gute Idee sein, ein Auge darauf zu werfen, wie Warren Buffett bei seinen Käufen und Verkäufen handelt.

Relative Attraktivität

Buffett hat sein Kapital im Aktienmarkt und nicht in anderen Mainstream-Vermögenswerten wie Geld und Anleihen. Das hat ihm Zugang zu höheren Wachstumsraten verschafft, die wiederum seine finanzielle Situation in den vergangenen Jahrzehnten verbessert haben.

Da die Zinssätze im Jahr 2020 voraussichtlich niedrig bleiben werden, sind die Möglichkeiten, eine hohe Rendite zu erzielen, am Aktienmarkt im Vergleich zu anderen Anlageklassen möglicherweise besser. Daher könnte es sich als weitaus lohnender erweisen, dein Kapital auf Aktien zu konzentrieren und eine Wertanlagestrategie zu verfolgen, als große Summen an Bargeld zu halten oder niedrigere Renditen bei festverzinsten Anlagen zu akzeptieren.

Chancen

Natürlich könnten Risiken wie der Brexit und ein Handelskrieg zwischen den USA und China dazu führen, dass es bereits eine breite Palette von Möglichkeiten innerhalb des FTSE 350 gibt. In vielen Fällen haben die Investoren eine potenzielle Verlangsamung des Wachstums im Jahr 2020 eingepreist, was sich in niedrigeren Bewertungen in verschiedenen Sektoren niederschlägt.

In einigen Fällen bieten solche Unternehmen Wettbewerbsvorteile und starke langfristige Wachstumschancen. Da Warren Buffett sich in der Vergangenheit auf diese Bereiche konzentriert hat, könnte es ein kluger Schritt sein, das auch mit dem eigenen Kapital zu tun. Es kann dir ermöglichen, deine finanzielle Zukunft zu verbessern und dabei Warren Buffett nachzueifern.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 05.01.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

