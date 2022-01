3 Gründe, warum mein Ruhestands-Depot fast nur aus Dividendenaktien bestehen wird

Ich bin überzeugt, dass mein Ruhestands-Depot fast nur aus Dividendenaktien bestehen wird. Ein erster Grund hierfür ist, dass ich selbst plane, zu 100 % für das Alter vorzusorgen. Alles, was es dann von öffentlicher Seite vielleicht mal gibt, ist für mich lediglich ein Zubrot. Aber nicht das, worauf ich mich bei meiner Planung verlasse.

Ich benötige daher ein fixes, regelmäßiges Einkommen aus meinen Investitionen. Für mich sind Dividendenaktien in meinem Ruhestands-Depot daher der einfachste Weg, um genau das zu gewährleisten.

Allerdings ist das nur der erste und zugegebenermaßen offensichtlichste Grund, weshalb sich diese Ausgangslage verändert. Die eine oder andere Veränderung hast du vielleicht auch als Wachstumsinvestor gar nicht auf dem Schirm, die über Jahrzehnte ebenfalls zu dieser anvisierten Ausgangslage führen kann.

Wenn aus Wachstumsaktien Dividendenaktien werden

Ein zweiter Grund, warum ich überzeugt bin, dass in meinem Ruhestands-Depot jedenfalls deutlich mehr Dividendenaktien vorhanden sein werden, hängt mit der Entwicklung meiner Wachstumsaktien zusammen. Derzeit bin ich noch stark in Tech- und insbesondere Wachstumsaktien investiert. Eine möglichst hohe Gesamtrendite erscheint mir attraktiver, als auf zeitlose Ausschütter zu setzen. Aber das kann im Zweifel natürlich jeder selbst entscheiden.

Ein wichtiger Punkt ist jedoch: Bis zur gesetzlichen Rendite sind es bei mir noch ca. 35 Jahre hin. Das heißt, dass auch mit meinen Wachstumsaktien über diesen Zeitraum vermutlich eine ganze Menge passiert. Wachstumsstarke Geschäftsmodelle aus dem E-Commerce, der Digitalisierung oder dem Streaming dürften profitabel werden. Und vielleicht früher oder später überschüssiges Kapital per Dividende an die Investoren ausschütten.

Die natürliche Evolution der Aktien und Unternehmen dürfte dazu führen, dass in meinem Ruhestands-Depot in vielen Jahrzehnten viel mehr Dividendenaktien vorhanden sind. Zwar ist das noch kaum vorzustellen. Aber auch andere Tech-Aktien haben diese Evolution inzwischen durchgemacht. Langfristig und durch eine Phase des Gewinnwachstums sind womöglich sogar hohe Dividendenrenditen gemessen an meinem initialen Einstandskurs möglich. Wir werden es sehen.

Ruhestands-Depot: Im Zweifel etwas mehr umschichten

Der dritte Grund, warum in meinem Ruhestands-Depot viel mehr Dividendenaktien vorhanden sein werden, ist wohl auch ein gewisses umschichten. Zwar bin ich überzeugt, dass ich auch im höheren Alter noch zu einem gewissen Prozentsatz in Tech- und Wachstumsaktien investiert bin. Je nach Vermögenslage und Portfoliogröße mehr oder weniger. Der springende Punkt ist jedoch, dass ich frühzeitig umschichten würde, um bei einer nicht ausreichenden Einkommensbasis eine solche durch weitere Investitionen zu gewährleisten.

Bis dahin vergeht noch eine Menge Zeit. Allerdings behalte ich das im Hinterkopf, wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt einige Wachstumsaktien in meinem zukünftigen Portfolio noch nicht in den Kreis der Dividendenaktien emporgestiegen sind. Um für das Alter vorzusorgen, ist ein moderates Umschichten zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht ein gutes Mittel, um eine verlässliche Basis für passives Einkommen zu gewährleisten.

Der Artikel 3 Gründe, warum mein Ruhestands-Depot fast nur aus Dividendenaktien bestehen wird ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

