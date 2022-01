3 Kryptowährungen, die bis 2026 um 1.000 % (oder mehr) steigen können

Mit mehr als 16.000 gelisteten digitalen Währungen wird es immer schwieriger, im Kryptobereich herauszustechen.

Dieses dynamische Krypto-Trio sollte jedoch keine Schwierigkeiten haben, sich an die Spitze zu setzen.

Wichtige Punkte

Wenn du glaubst, dass die Gesamtrendite des S&P 500 von 29 % im Jahr 2021 beeindruckend war, dann hast du wahrscheinlich nicht genau genug auf den Kryptowährungsmarkt geachtet. Als sich der Vorhang schloss, lag der Gesamtwert der digitalen Währungen bei 2,2 Billionen US-Dollar, was einem jährlichen Zuwachs von mehr als 185 % entspricht!

Krypto-Investoren sind begeistert von den finanziellen und nichtfinanziellen Anwendungen der Blockchain-Technologie sowie von der Rolle, die die Blockchain im Metaverse spielen könnte - also der nächsten Generation des Internets, die es Nutzern ermöglicht, in virtuellen 3D-Umgebungen zu interagieren.

Bei mehr als 16.000 Kryptowährungen, die auf CoinMarketCap.com gelistet sind, ist es wahrscheinlich, dass viele scheitern werden. Aber ein paar Projekte könnten geduldigen Anlegern unglaubliche Renditen bescheren. Das folgende Trio von Kryptowährungen hat die Wettbewerbsvorteile und die Differenzierung in der Hand, um bis 2026 um 1.000 % oder mehr zu wachsen.

Wie ich vor Kurzem festgestellt habe, gibt es keine Kryptowährung, die mich im Moment mehr begeistert als Avalanche (CRYPTO:AVAX). Avalanche ist die elftgrößte Kryptowährung und hat einen Marktwert von 27 Milliarden US-Dollar.

Smart Contracts helfen dabei, die Aushandlung eines Vertrages auf der Blockchain zu verifizieren, zu erleichtern und durchzusetzen. Der Grund, warum dieses Smart-Contract-gesteuerte Blockchain-Netzwerk so interessant ist, ist seine Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kompatibilität.

Was die Geschwindigkeit angeht, bieten die Transaktionen im Avalanche-Netzwerk eine Blockfinalität von weniger als zwei Sekunden. Im Klartext heißt das, dass Dateien und Zahlungen, die über das Netzwerk verschickt werden, ihr Ziel erreichen und in weniger als zwei Sekunden validiert werden. Zum Vergleich: Bitcoin und Ethereum, die beiden beliebtesten Krypto-Netzwerke, schließen Transaktionen in 60 bzw. 6 Minuten ab.

Auch in Bezug auf die Skalierbarkeit gibt es klare Vorteile gegenüber den „Big Two“. In der Spitze wickeln Bitcoin und Ethereum etwa sieben Transaktionen pro Sekunde (TPS) bzw. 13 TPS ab. Das Entwicklerteam von Avalanche wirbt damit, dass das Netzwerk mehr als 4.500 TPS verarbeiten kann. Zum Vergleich: Der Zahlungsdienstleister Visa kann bis zu 24.000 TPS verarbeiten. Die Schnelligkeit und Skalierbarkeit tragen dazu bei, dass die Transaktionsgebühren im Avalanche-Blockchain-Netzwerk recht niedrig sind.

Was mich an Avalanche aber am meisten beeindruckt, ist seine Kompatibilität. Es ist kein Geheimnis, dass die Entwickler dezentraler Anwendungen (dApps) Ethereum bevorzugen, aber Avalanche hat die Ethereum Virtual Machine (EVM) auf seiner Blockchain installiert und in Betrieb. Die EVM ist die Software, die Entwickler nutzen, um dApps auf Ethereum zu erstellen. Mit anderen Worten: Avalanche lockt dApp-Entwickler mit einem Zuckerbrot in sein Netzwerk, damit sie in den Genuss einer schnelleren Verarbeitung, niedrigerer Kosten und einer außergewöhnlichen Skalierbarkeit im Vergleich zu Ethereum kommen.

Für mich steht fest, dass dApp-Entwickler im Jahr 2022 und darüber hinaus in Scharen zu Avalanche strömen werden.

Algorand

Eine weitere Kryptowährung, die geduldige Investoren bis 2026 um 1.000 % oder mehr durch die Decke gehen sehen könnten, ist Algorand (CRYPTO: ALGO). Algorand ist derzeit die 19. größte digitale Währung mit einem Marktwert von 10,5 Milliarden US-Dollar.

Während der Hype in den sozialen Medien der Schlüssel zu großen Gewinnen bei den Meme-Coins im Jahr 2021 war, liegt das nicht ganz so subtile Geheimnis für nachhaltige langfristige Gewinne im Bereich der Kryptowährungen in der Differenzierung und einem Wettbewerbsvorteil. Algorand schafft dies durch seine Geschwindigkeit, Sicherheit und seinen Fokus auf Interoperabilität.

Ähnlich wie Avalanche ermöglicht Algorand das schnelle Versenden von Daten, Dateien oder Geld sowie die Skalierung des Netzwerks. Bei der letzten Überprüfung zeigte die Webseite von Algorand eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1.162 TPS (das übertrifft Bitcoin und Ethereum) und eine beeindruckende Blockfinalität von 4,36 Sekunden. Wenn man bedenkt, dass die bestehende Finanzinfrastruktur bis zu einer Woche braucht, um grenzüberschreitende Zahlungen zu validieren und abzuwickeln, ist es ziemlich beeindruckend, eine Transaktion schneller abzuschließen, als die meisten von uns zum Kühlschrank brauchen.

Algorand hebt sich durch seinen reinen Proof-of-Stake (PPoS)-Konsensmechanismus positiv ab. Bei herkömmlichen Proof-of-Stake-Netzwerken ist es möglich, dass kleinere Inhaber/innen das Netzwerk stören können. Bei PPoS werden die Inhaber/innen jedoch zufällig und geheim ausgewählt, um über Vorschläge abzustimmen und Blöcke vorzuschlagen. Da die Inhaber/innen von ALGO einen Anreiz für den Erfolg haben, werden durch diese Zufallsauswahl Bemühungen, die das Netzwerk stören könnten, nahezu ausgeschlossen.

Der eigentliche Schlüssel zum langfristigen Erfolg von Algorand liegt jedoch darin, dass er der Interoperabilität Vorrang einräumt. Einfach ausgedrückt: Wir erleben die Entwicklung unzähliger einzigartiger Blockchain-Projekte. Während einige davon gut miteinander harmonieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele das nicht tun. Das bedeutet, dass man keine Daten, Dateien oder Zahlungen verschicken kann. Algorand will genau diese technologischen Lücken schließen. Für Unternehmen ist Algorand ein genialer Schachzug.

Axie Infinity

Eine dritte Kryptowährung mit Dynamik und den realen Daten, die für einen potenziellen Anstieg von 1.000 % oder mehr in den nächsten fünf Jahren sprechen, ist Axie Infinity (CRYPTO: AXS). Axie Infinity ist die Nummer 31 unter den digitalen Währungen nach Marktkapitalisierung (5,8 Mrd. US-Dollar).

Wie bereits erwähnt, wird erwartet, dass alles, was mit dem Metaverse und/oder der Schaffung virtueller Charaktere oder Welten zu tun hat, im Jahr 2022 und darüber hinaus heiß sein wird. Axie Infinity ist ein Spiel, das auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist. Und ich muss dir wahrscheinlich nicht sagen, dass es nicht schwer ist, Spieler anzulocken, wenn es eine potenzielle finanzielle Belohnung für ihre Beteiligung gibt.

Das Spiel ist ziemlich einfach. Du sammelst, züchtest, verbesserst und kämpfst gegen Monster, die Axies genannt werden, wobei du mindestens drei Axies brauchst, um zu kämpfen. Wer diese Kämpfe gewinnt, erhält Erfahrungspunkte, mit denen er verschiedene Aspekte seines Charakters verbessern kann.

Was dieses Projekt und andere Blockchain-basierte Spiele so einzigartig macht, ist die Art und Weise, wie das Eigentum an diesen digitalen Gütern anerkannt wird. Bei herkömmlichen Konsolen- und PC-Spielen bleiben die erstellten Charaktere oder virtuellen Welten Eigentum des Unternehmens, das das Spiel entwickelt hat. Bei Spielen wie Axie Infinity hingegen sind die Nutzer Eigentümer der Kreationen. Jeder einzelne Axie ist ein nicht fungibler Token (NFT). Diese NFTs können im Spiel verwendet oder auf einem Marktplatz zu Geld gemacht (d. h. gekauft und verkauft) werden. Die Möglichkeit, dass Nutzer ihre Kreationen besitzen können, wird Blockchain-basierte Spiele und virtuelle Welten noch spannender machen.

Aber Axie Infinity hat gute Chancen, noch viel höher zu steigen. Nach Angaben von TokenTerminal.com hat Axie Infinity in den letzten 180 Tagen rund 1,23 Milliarden US-Dollar an dApp-Umsätzen erzielt. Damit liegt Axie Infinity an zweiter Stelle hinter Ethereum, das im gleichen Zeitraum unglaubliche 5,15 Mrd. US-Dollar an Protokoll-dApp-Einnahmen erzielte. Wenn echtes Kapital in Axie Infinity fließt, kann man davon ausgehen, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren einen großen Sprung machen könnte.

Der Artikel 3 Kryptowährungen, die bis 2026 um 1.000 % (oder mehr) steigen können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 20.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, Ethereum und Visa.

Foto: Getty Images