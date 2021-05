3 Wachstumsaktien, die einen im Mai (und darüber hinaus) reicher machen werden

In den letzten zwölf Jahren haben Wachstumsaktien den Großteil der Arbeit für die großen Indizes der Börse erledigt - und das aus gutem Grund. Historisch niedrige Kreditzinsen haben schnell wachsende Unternehmen ermutigt, billige Kredite aufzunehmen, neue Arbeiter einzustellen, innovativ zu sein und andere Unternehmen zu übernehmen.

Die Sache ist die, dass sich die Dynamik, die Wachstumsaktien nach oben trieb, nicht verändert hat. Wenn überhaupt, ist die These nur noch stärker geworden. Die US-Notenbank hat ihre Bemühungen erhöht, die Kreditzinsen bis mindestens 2022 unverändert zu lassen, und Washington scheint begierig darauf zu sein, weitere Billionen-Dollar-Konjunkturpakete zu verabschieden.

Vor diesem Hintergrund können Wachstumsaktien immer noch dein Ticket zum Reichtum sein. Mit der Zeit als deinem größten Verbündeten könnten die folgenden drei Wachstumsaktien dich im Mai und darüber hinaus um einiges reicher machen.

Letzte Woche hat der Social-Media-Aufsteiger Pinterest seine operativen Ergebnisse zum ersten Quartal veröffentlicht und wurde prompt pulverisiert. Dieser Rückgang, meine investierenden Freunde, ist eine verdammt gute Gelegenheit für geduldige Wachstumsinvestoren.

Es waren nicht die Ergebnisse zum ersten Quartal, die bei den Investoren an der Wall Street für Verdauungsstörungen sorgten, sondern die gedämpften Erwartungen an das monatliche Nutzerwachstum (MAU) für das kommende Quartal. Laut dem Unternehmen „erwarten wir, dass die globalen MAUs im mittleren Zehnerbereich wachsen werden und die MAUs in den USA im Jahresvergleich prozentual etwa gleich bleiben“.

Obwohl ein langsameres Nutzerwachstum für ein Social Media-Unternehmen nicht gerade ideal ist, bedenke man die Bedingungen, unter denen Pinterest einen Wachstumsschub erlebt hat. Ein Jahr lang blieben die Menschen aufgrund der Coronavirus-Pandemie in ihren Häusern sitzen. Dies hat das aktive Nutzerwachstum der Seite über den historischen Durchschnitt gehoben. Letztes Jahr lag das Netto-MAU-Wachstum bei 37 %, während es zwischen 2017 und 2019 im Durchschnitt 30 % betrug. Was wir in der Prognose von Pinterest sehen, ist nicht so sehr eine Schwäche als vielmehr eine Rückkehr zu den historischen Nutzerwachstumsraten.

Einer der wichtigsten Wachstumstreiber in diesem Jahrzehnt für Pinterest wird die Generierung zusätzlicher Werbeeinnahmen durch seine internationalen Nutzer sein. Von den 111 Millionen Netto-MAUs, die im Q1 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal hinzukamen, kamen 103 Millionen von außerhalb der Vereinigten Staaten. Obwohl der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) in den Märkten außerhalb der USA deutlich niedriger ist als innerhalb der USA, sollte es die Stärke von Pinterest ermöglichen, den internationalen ARPU in diesem Jahrzehnt mehrfach zu verdoppeln. Zum Vergleich: Der internationale ARPU stieg im ersten Quartal um 91 % im Vergleich zum Vorjahr.

Ebenso stehen wir erst am Anfang, wenn Pinterest seine E-Commerce-Muskeln spielen lässt. Mit einer Nutzerbasis, die sich einer halben Milliarde Menschen nähert, die bereit sind, Dinge, Orte und Dienstleistungen zu teilen, die sie interessieren, hat Pinterest den perfekten Pool an motivierten und genau anvisierten Konsumenten, die auf Händler warten. Da das Unternehmen in die Nutzerfreundlichkeit seiner E-Commerce-Plattform investiert, sollten die Werbeeinnahmen von Händlern durch die Decke gehen.

Harvest Health & Recreation

Ein weiteres rasantes Unternehmen, das das Potenzial hat, langfristige Investoren im Mai und darüber hinaus um einiges reicher zu machen, ist die in den USA ansässige Small-Cap-Marihuana-Aktie Harvest Health & Recreation.

Um ganz offen zu sein, ich war nicht immer der größte Fan von Harvest Health. Das liegt daran, dass es mit seinen Expansionsambitionen im Jahr 2019 viel zu übereifrig war. Ähnlich wie die kanadischen Cannabis-Aktien sich mit überteuerten Übernahmen in 2018 und 2019 übernommen haben, arrangierte Harvest Health eine Reihe von Deals, die es dem Unternehmen ermöglicht hätten, Curaleaf als Einzelhändler Konkurrenz zu machen. Das Problem war, dass Harvest Health nicht über die finanziellen Ressourcen verfügte, um eine solch starke Expansion in Angriff zu nehmen.

Diese Veränderung meiner Meinung über Harvest Health hat zwei Gründe. Erstens hat das Management seine Fehler eingesehen und seine Expansion auf ein finanziell überschaubares Tempo reduziert. Es beendete zwei große Übernahmen, beschaffte sich Kapital über Buy-Deal-Finanzierungen, polsterte seine Bilanz mit Sale-Leaseback-Vereinbarungen auf und veräußerte nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte wie zum Beispiel den Anbau und den Einzelhandel in Arkansas. Heute betreibt Harvest Health 37 Einzelhandelsstandorte in fünf Kernmärkten (Arizona, Kalifornien, Florida, Maryland und Pennsylvania).

Der zweite Grund, sich über Harvest Health & Recreation zu freuen, ist sein Heimatmarkt Arizona. Im vergangenen November war Arizona Teil der grünen Legalisierungswelle. Dank Prop 207 ist Marihuana für Erwachsene dort nun legal erhältlich. Bis zum Jahr 2024 soll Arizona einer von etwa einem Dutzend US-Bundesstaaten sein, die jährlich eine Milliarde US-Dollar oder mehr mit dem Verkauf von Marihuana einnehmen - und keine Cannabis-Kette hat eine größere Präsenz im Grand Canyon State als Harvest Health (15 Geschäfte).

Nachdem Harvest Health seinen Nettoumsatz im Jahr 2020 auf 231,5 Mio. US-Dollar im Wesentlichen verdoppelt hat, prognostiziert es für 2021 einen Umsatz von rund 380 Mio. US-Dollar. Bis 2022 sollte sich der Umsatz gegenüber 2020 noch einmal mehr als verdoppelt haben. Währenddessen verbessert sich der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA). Harvest Health könnte dieses Jahr sogar seinen ersten Jahresgewinn erwirtschaften. Das macht das Unternehmen zu einer potenziell interessanten Investition.

Obwohl ich keine Punkte für Originalität bekomme, hat der E-Commerce-Riese Amazon alle Eigenschaften eines Gewinners unter den Wachstumsaktien.

Die meisten Menschen sind mit Amazons Onlinemarktplatz sehr vertraut. Er war schon vor der Pandemie beliebt und wurde während der Pandemie noch wichtiger, vor allem, weil die Menschen ihre Häuser nicht verlassen haben. Ein eMarketer-Bericht vom März 2020 prognostizierte, dass Amazon im Jahr 2021 100 Basispunkte beim Marktanteil im Online-Einzelhandel gewinnen würde, was seinen Gesamtanteil auf 39,7 % steigern würde. Das bedeutet, dass 0,40 Cent von jedem einzelnen US-Dollar, der in den USA online ausgegeben wird, über Amazon fließen.

Noch besser ist, wie das Unternehmen seinen Erfolg im Einzelhandel in höhere Margen umgewandelt hat. Obwohl die Margen im traditionellen Einzelhandel sehr dünn sind, hat Amazon es geschafft, mehr als 200 Millionen Menschen weltweit für eine Prime-Mitgliedschaft zu gewinnen. Die Gebühren, die das Unternehmen von Prime kassiert, helfen ihm dabei, die Preise im stationären Einzelhandel zu unterbieten. Außerdem werden Prime-Mitglieder dazu ermutigt, mehr auszugeben, während sie margenstarke Produkte und Dienstleistungen kaufen.

Amazon ist auch zu einem ziemlichen Cloud-Infrastruktur-Giganten geworden. Amazon Web Services (AWS) wuchs letztes Jahr um 30 % und verzeichnete im ersten Quartal 2021 ein Umsatzwachstum von 32 %. Die Cloud-Margen sind viel größer als die Margen im Einzelhandel, was bedeutet, dass der Cashflow stark steigen sollte, wenn AWS zu einem größeren Anteil am Gesamtumsatz wächst.

Das Verrückte daran ist, dass die Aktie von Amazon selbst bei einem neuen Höchststand potenziell billiger ist als je zuvor. Amazon beendete jedes Jahr der 2010er-Jahre mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 23 bis 37. Basierend auf dem Cashflow von mehr als 286 US-Dollar pro Aktie, den die Wall Street für 2024 erwartet, ist Amazons Kurs-Cashflow-Kennzahl von etwa 12 absurd günstig. Das ist der Grund, warum Amazon im Mai und darüber hinaus ein Kauf zum Nulltarif ist.

Der Artikel 3 Wachstumsaktien, die einen im Mai (und darüber hinaus) reicher machen werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 04.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Aktien von Amazon und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und Pinterest. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1920,0 Calls auf Amazon und short Januar 2022 $1940,0 Calls auf Amazon.

