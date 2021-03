3 Wachstumsaktien für den nächsten Crash am Markt

Wie lautet ein Wort mit elf Buchstaben, das einen Börsencrash beschreibt? Wer kurzfristig denkt, antwortet mit dem Wort „Katastrophe“. Für langfristige Investoren ist die bessere Antwort jedoch das englische Wort „Opportunity“, also Gelegenheit.

Größere Marktabschwünge bieten langfristig aufgestellten Anlegern die Möglichkeit, günstig fantastische Aktien zu kaufen. Man weiß nie, wann sich die nächste Gelegenheit ergeben wird. Aber wenn der nächste Börsencrash kommt, sind hier drei großartige Wachstumsaktien, die infrage kommen.

Die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, ändert sich rapide. Immer mehr Menschen werden Freiberufler. Fiverr (WKN: A2PLX6) bietet eine Plattform, die Freiberufler mit Kunden von digitalen Dienstleistungen verbindet.

Die Anzahl der aktiven Kunden von Fiverr lag Ende 2019 bei 2,4 Millionen. Diese Zahl ist ein Jahr später auf 3,4 Millionen gestiegen. Kunden geben zudem mehr auf der Plattform aus als je zuvor. Es überrascht nicht, dass der Umsatz von Fiverr im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 77 % auf 190 Millionen USD gestiegen ist. Und das ganz ohne Sales-Team.

Diese Art von Leistung neigt dazu, Konkurrenz anzuziehen. Berichten zufolge plant Microsoft, seinen eigenen Freelancer-Service auf der LinkedIn-Plattform zu starten. Die Nachricht, dass der Tech-Gigant ein neuer Konkurrent sein könnte, schickte die Aktien von Fiverr nach unten. Aber ich denke nicht, dass man sich als Anleger Sorgen machen sollte.

Der Markt für Freelancer (geschätzte 115 Milliarden USD jährlich in den USA) ist groß genug, um mehrere Player zu unterstützen. Fiverr hat zudem einen einzigartigen Ansatz entwickelt, der viele der Probleme für Freiberufler und Käufer aus dem Weg schafft. Das Unternehmen hat einen First-Mover-Vorteil und ist weit verbreitet. So sollte es weiter nach oben gehen.

Square (WKN: A143D6) wird zu mehr als dem 220-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Diese hohe Bewertung dürfte viele Investoren abschrecken. Aber Mizuho Securities Analyst Dan Dolev glaubt sogar, dass Square unterbewertet sei. Er glaubt, dass der Kurs der Fintech-Aktie innerhalb der nächsten zwölf Monate noch um 60 % zulegen könnte.

Es bleibt abzuwarten, ob das Kursziel von Dolev erreicht wird. Die Gründe für den Optimismus machen jedoch Sinn. An der Spitze der Liste steht Cash App. Was als Peer-to-Peer-Zahlungs-App begann, hat sich zu viel mehr entwickelt. Cash App ermöglicht es den Nutzern nun, mit Aktien und Bitcoin zu handeln sowie Gehälter und Steuerrückzahlungen zu erhalten.

Square-CEO Jack Dorsey sagte in der Telefonkonferenz des Unternehmens zum vierten Quartal, dass das Unternehmen „das Engagement für Bitcoin verdoppeln und weiterhin nach neuen Möglichkeiten suchen wird, unsere Produktlinien innerhalb der Cash App zu verbinden“. Das sollte zu noch mehr Wachstum führen.

Währenddessen brummt das Kerngeschäft von Square, das Händlern dient. Da sich die Weltwirtschaft wahrscheinlich noch in diesem Jahr von der Pandemie erholen wird, sollte sich dieses Geschäft gut erholen. Sollte es zu einem Crash kommen, wird die Square-Aktie mit ziemlicher Sicherheit ziemlich stark fallen. Dennoch ist jeder Rückgang ein guter Zeitpunkt, um Square aufgrund der hervorragenden langfristigen Aussichten zu kaufen.

Der Anstieg von Telemedizin könnte weit über die Pandemie hinaus stattfinden. Teladoc Health (WKN: A14VPK) zählt zu den größten Gewinnern dieses Trends.

Es gibt mehrere Unternehmen, die auf dem Markt für Telemedizin konkurrieren, aber Teladoc ist der Marktführer. Zum Kundenstamm gehören mehr als 40 % der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 50 US-Krankenversicherungen. Die Dienstleistungen des Unternehmens reichen von der Akut- und Primärversorgung bis hin zum Management der psychischen Gesundheit.

Wird die Nachfrage in diesem Jahr nachlassen? Nein. Teladoc prognostiziert für 2021 einen Umsatz von fast 2 Milliarden USD. Das ist fast doppelt so viel wie der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr.

Das Beratungsunternehmen McKinsey & Company geht davon aus, dass der Markt für virtuelle Pflege in den USA nach dem Ende der Pandemie jährlich 250 Milliarden USD erreichen könnte. Daher kratzt Teladoc nur an der Oberfläche seines Potenzials. Sollte der Aktienmarkt crashen, sollte diese Aktie ganz oben auf der Liste eines jeden Investors stehen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fiverr International, Microsoft, Square und Teladoc Health und empfiehlt Bitcoin. Keith Speights besitzt Aktien von Fiverr International, Microsoft, Square und Teladoc Health.

