3 Wege, beim nächsten Marktcrash gut abzuschneiden

Zu Beginn dieses Jahres stürzte der Dow Jones Industrial Average innerhalb von nur 20 Tagen in eine Baisse - definiert als ein Rückgang von 20 % oder mehr von seinen letzten Höchstständen - und ist damit der schnellste derartige Rückgang in der Geschichte. Glücklicherweise hat sich der Markt in den letzten Wochen gut erholt. Seit Ende März ist der Dow Jones um mehr als 30 % gestiegen.

Dennoch ist ein weiterer Marktcrash nicht ganz ausgeschlossen. Für den Fall, dass es doch passieren sollte, hier sind drei Dinge, die du als Investor tun kannst, um heil da rauszukommen.

Keine Panik

Einige der erfolgreichsten Investoren haben eine langfristige Denkweise - und das aus gutem Grund. Unabhängig davon, was kurzfristig passiert, steigen die Aktien der großartigen Unternehmen auf lange Sicht weiter an.

Es ist schwierig, nicht zumindest ein wenig besorgt zu sein, wenn der Wert deiner Wertpapiere in relativ kurzer Zeit deutlich fällt. Je nach Schwere kann ein Börsensturz selbst den erfahrensten Anleger erschüttern.

Dein Geld aus den Aktien zu nehmen, mag in Zeiten eines Marktabschwungs klug erscheinen - ein Phänomen, das als Panikverkauf bekannt ist. Doch Panik ist genau das Falsche, wenn der Markt zusammenbricht.

Es macht sicherlich Sinn, die Wertpapiere in deinem Portfolio während eines Marktcrashs zu überprüfen. Wenn du nicht mehr glaubst, dass einige dieser Wertpapiere aufgrund der jüngsten Entwicklungen eine gute Zukunft vor sich haben, ist es vielleicht klug, sie loszuwerden. Wenn jedoch die Investitionsthese durch die Faktoren, die zum Marktcrash geführt haben, im Wesentlichen unverändert bleibt, könnte es sehr profitabel werden, wenn du einfach den Kurs hältst — auch wenn es mal nicht so gut läuft.

Kauf Aktien von großartigen Unternehmen mit Rabatt

Wenn der Markt abstürzt, führt das fast immer dazu, dass einige großartige Aktien fallen. Daher kann ein Marktcrash tatsächlich eine ausgezeichnete Zeit sein, um Aktien zu kaufen.

Natürlich ist es wichtig, dass du Geld in einem soliden Notfallfonds zur Seite legst, bevor du dein Geld zum Investieren verwendest, besonders wenn der betreffende Marktcrash mit allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden ist. Wenn du jedoch Geld übrig hast, kannst du mit ebenso tollen Aktien gute Geschäfte machen.

Eine Aktie, die du kaufen könntest, wenn der Markt bald wieder abstürzt (oder auch nicht), ist Intuitive Surgical.

ISRG Daten von YCharts

Das Unternehmen für medizinische Geräte ist von der anhaltenden Krise nicht verschont geblieben. Es erzielt einen Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf von Instrumenten und Zubehör für ihr da Vinci-Chirurgiesystem. Letztes Jahr betrug der Umsatz mit Instrumenten und Zubehör 2,4 Milliarden US-Dollar, während sich der Gesamtumsatz auf etwa 4,5 Milliarden US-Dollar belief.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Instrumenten und Zubehör hängen jedoch größtenteils von der Anzahl der mit dem da Vinci Robotersystem durchgeführten Eingriffe ab, und viele Operationen wurden durch den COVID-19-Ausbruch verzögert. Kurz gesagt, die Pandemie stört die Geschäfte von Intuitive ernsthaft.

Doch wie das Unternehmen selbst sagt, “nicht lebensnotwendige Operationen bedeuten nicht optional”, und Krankenhäuser können diese Operationen nur für eine begrenzte Zeit aufschieben.

Wenn sich der Staub gelegt hat, sollte sich die Lage für das Unternehmen wieder normalisieren. Gary Guthart, CEO von Intuitive, sagte: “Obwohl diese Eingriffe ohne irgendeine Behandlung kurzfristig verzögert werden können, bleiben die Krankheit und ihre Beeinträchtigung bestehen und verschlimmern sich oft. Kurz gesagt, die überwiegende Mehrheit dieser Patienten wird sich letztendlich behandeln lassen”. Intuitive scheint immer noch bereit zu sein, den Markt der robotergestützten Chirurgie zu dominieren, sobald die Pandemie nachlässt.

Das Unternehmen hat einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den meisten seiner Konkurrenten in diesem Bereich, und der Markt bietet noch viel Wachstum. Die Aktien von Intuitive sind es wert, gekauft zu werden, vor allem, wenn deine Aktien infolge eines Marktcrashs deutlich fallen.

Versuche nicht, den Tiefpunkt zu timen

Es macht zwar Sinn, inmitten eines Marktcrashs tolle Aktien mit einem Discount zu kaufen, aber zu versuchen, die Talsohle abzupassen, ist eine Strategie, die nicht aufgehen kann. Einfach ausgedrückt, es ist nahezu unmöglich, genau zu wissen, wann der Markt den Tiefpunkt erreicht, und auf die Chance zu wetten, dass du es schaffen könntest, könnte dich auf lange Sicht teuer zu stehen kommen.

Stattdessen ist es am besten, deine Zeit und Energie auf andere Dinge zu konzentrieren, wie zum Beispiel vielversprechende Aktien zu finden, die du kaufen kannst. Egal, ob du solche Aktien kaufst, wenn sie den Tiefpunkt erreichen, oder vorher, du wirst in ein paar Jahren froh sein, dass du das getan hast.

Foolisches Fazit

Ein Marktcrash kann für Investoren eine stressige Zeit sein. Aber das Wichtigste beim nächsten Marktabschwung ist, sich daran zu erinnern, warum du die Aktien, die du besitzt, überhaupt gekauft hast. Wenn man sich an der Geschichte orientieren kann, wird sich der Markt erholen, und die Aktien der großen Unternehmen werden sich immer weiter nach oben bewegen. Diesem Prozess zu vertrauen kann schwierig sein, aber es ist einer der Schlüssel, um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

