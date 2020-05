3M gibt Dividende für das zweite Quartal bekannt

Der amerikanische Industriekonzern 3M Co. (ISIN: US88579Y1010, NYSE: MMM) wird eine Quartalsdividende von 1,47 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 12. Juni 2020 (Record day: 22. Mai 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,88 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 141,52 US-Dollar bei 4,15 Prozent (Stand: 12. Mai 2020). 3M hat die Quartalsdividende im Februar um 2 Prozent auf 1,47 US-Dollar (Vorquartal: 1,44 US-Dollar) erhöht. Es war die 62. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge. Das Unternehmen aus St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota zahlt seit über 100 Jahren ununterbrochen eine Dividende an seine Aktionäre. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 8,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,86 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettoertrag von 1,29 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,89 Mrd. US-Dollar), wie am 28. April berichtet wurde. 3M hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr zurückgezogen. Zu den Kernprodukten des Mischkonzerns zählen die Marken Post-It und Scotch. Es werden rund 96.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aktie ist im Dow-Jones-Index gelistet. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 19,78 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 81,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Mai 2020). Redaktion MyDividends.de