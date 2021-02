4 Gründe, warum die Börse sehr bald abstürzen könnte

Es wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, was ich jetzt sagen werde, aber es ist eine unbestrittene Wahrheit, die durch Daten untermauert wird: Börsencrashs und Korrekturen kommen immer wieder vor.

Seit Anfang 1950 hat der Richtwert S&P 500 38 separate Crashs oder Korrekturen erlebt, die zu einem Rückgang von mindestens 10 % geführt haben. Das bedeutet, dass der S&P 500 im Durchschnitt alle 1,87 Jahre von einer Korrektur betroffen ist.

Allerdings hält sich die Börse nicht an Durchschnittswerte und verhält sich oft unvorhersehbar, zumindest kurzfristig. Wir werden nie im Voraus genau wissen, wann ein Crash oder eine Korrektur an der Börse stattfinden wird, wie lange sie andauern wird oder wie stark der Rückgang sein wird.

Aber sei einen Moment lang nachsichtig mit mir, denn es kommen vier kurzfristige Faktoren zusammen, die schon sehr bald einen Crash an der Börse auslösen könnten.

1. Die Bewertungen sind auf 20jährige Höchststände angestiegen

Die vielleicht größte Sorge für den Markt ist die Bewertung der Aktien.

Das Shiller S&P 500 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) - ein KGV basierend auf den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen der letzten 10 Jahre - schloss am 11. Februar bei 35,66. Das ist der höchste Stand seit der Dot-Com-Blase vor fast zwei Jahrzehnten. Es ist auch mehr als doppelt so hoch wie das durchschnittliche Shiller KGV (16,78) über die letzten 150 Jahre.

Einerseits gibt es gute Gründe dafür, dass Aktien teurer sind, als sie es in der Vergangenheit waren. Zum Beispiel sind die Kreditzinsen auf oder in der Nähe von Rekordtiefs, was die Kreditvergabe für Marken- und wachstumsstarke Unternehmen sehr vorteilhaft gemacht hat. Zusätzlich hat der Zugang zum Internet seit Mitte der 1990er Jahre dazu beigetragen, zwischen Kleinanlegern und der Wall Street für gleiche Verhältnisse zu sorgen. Der freie Informationsfluss hat dazu beigetragen, Gerüchte zu unterdrücken und ermöglichte es Investoren, Aktien mit einem historischen Aufschlag zu bewerten.

Auf der anderen Seite hat sich die Geschichte nicht als freundlich für ein Shiller KGV von über 30 erwiesen. In den letzten vier Fällen, in denen eine Bullenmarktrallye das Shiller KGV nachhaltig über 30 drückte, verlor der S&P 500 zwischen 20 % und 89 % seines Wertes. Auch wenn die Geschichte keine Garantie dafür ist, dass dies wieder passieren wird, so ist es doch ziemlich entscheidend, dass so hohe Bewertungen nicht über längere Zeiträume hinweg gut vertragen werden.

2. Emotionen sind ein brodelnder Kessel, der jederzeit explodieren kann

Langfristig ist es das operative Gewinnwachstum, das die Aktienbewertungen nach oben treibt. Kurzfristig haben jedoch eine Vielzahl von Nachrichten und Emotionen die Oberhand. Das hat sich in den letzten Wochen besonders deutlich gezeigt, als Reddit-Kleinanleger Dutzende von Aktien zu wilden Schwankungen veranlassten.

Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, entschieden sich Kleinanleger im WallStreetBets-Chatroom von Reddit zunächst dafür, sich zusammenzuschließen und Aktien und Call-Optionen auf stark leerverkaufte Aktien zu kaufen (d.h. Aktien, bei denen Hedge-Fonds und institutionelle Investoren auf eine Abwärtsbewegung wetteten). Indem sie zu Aktien wie GameStop strömten, konnten Kleinanleger einen Short Squeeze erzeugen, der GameStop und eine Handvoll anderer ausgewählter Aktien in die Stratosphäre schickte.

Aber die Sache mit dem emotionsbasierten Investieren ist, dass sich die Stimmung (1) schnell ändert und (2) oft dazu führt, dass die Investoren zu optimistisch und pessimistisch werden. Der S&P 500 hat wahrscheinlich keinen 34%igen Einbruch in weniger als fünf Wochen im Februar-März 2020 verdient. Ebenso verdient er wahrscheinlich kein KGV von fast 36, wenn man bedenkt, dass sich die US-Wirtschaft noch nicht einmal vollständig von (COVID-19 erholt hat.

Es bräuchte nicht viel, damit emotionsgetriebene Dynamik-Trader die Börse in eine Abwärtsspirale schicken.

3. Coronavirus-Varianten drohen, den Fortschritt zu stoppen

Keine Diskussion über den Crash an der Börse wäre vollständig, ohne die Rolle zu erwähnen, die die COVID-19-Pandemie noch spielen könnte.

In der Vorstellung der Wall Street bedeutet der Weg vom Beginn der Pandemie bis zu ihrem Ende eine gerade Linie von Punkt A nach B. Die Realität ist jedoch, dass der Weg von A nach B unzählige Umwege erfordert. Die Staaten müssen:

Genügend Impfstoffe sicherstellen, um die erwachsene Bevölkerung abzudecken.

Sicherstellen, dass sich genug der Bevölkerung impfen lässt, um eine Herdenimmunität zu erreichen.

Den Vertrieb des Impfstoffs effizient gestalten, damit keine Dosen verschwendet werden.

Die Dosen schnell verabreichen, um zu verhindern, dass Mutationen und Varianten des Coronavirus die Wirkung der vorhandenen Impfstoffe minimieren.

Zu erwarten, dass alles reibungslos abläuft, ist etwas naiv. Was wir über COVID-19 wissen und wie wir aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht darauf reagieren, entwickelt sich von Monat zu Monat weiter. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine COVID-19-Variante die Wall Street und die wissenschaftliche Gemeinschaft durcheinanderwirbelt und letztlich emotionsgesteuerte Investoren in Panik versetzt.

4. Ein bedeutender Rückgang der Aktienrückkäufe ist absehbar

Schließlich könnte ein deutlicher Rückgang der Aktienrückkaufsprogramme in den letzten sechs bis neun Monaten beginnen, die Aktien zu belasten.

In den zwei Jahren vor der COVID-19-Pandemie erreichte die Rückkaufaktivität des S&P 500 ein Allzeithoch. Nach der Verabschiedung des Tax Cuts and Jobs Act im Dezember 2017 wurde der Spitzensteuersatz für Unternehmen auf ein Tief von 21 % gesenkt, was den Unternehmen erlaubte, mehr Kapital an die Investoren zurückzugeben.

Während des Höhepunkts der Coronavirus-Rezession kündigten jedoch Bankaktien und eine Vielzahl von Markenunternehmen an, dass sie ihre Rückkaufsbemühungen reduzieren oder ganz einstellen würden, um Barmittel zu sparen. Laut der Marktanalysefirma Yardeni Research haben die S&P 500 Unternehmen während eines Großteils der Jahre 2018 und 2019 zwischen 750 Milliarden und 850 Milliarden US-Dollar an jährlichen Rückkäufen getätigt. Im dritten Quartal 2020 lagen die durchschnittliche jährlichen S&P 500-Rückkäufe bei nur 407 Milliarden US-Dollar.

Aktienrückkäufe haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Rolle dabei gespielt, das Gewinnwachstum voranzutreiben - d.h. weniger ausstehende Aktien haben zu einem höheren Gewinn pro Aktie geführt. Ohne diesen Rückkaufschub könnte das Gewinnwachstum im Jahr 2021 deutlich langsamer ausfallen als erwartet und letztlich die Aktien unter Druck setzen.

Unabhängig davon, was kurzfristig passiert, sind langfristige Investoren gut beraten, wenn sie den Kurs beibehalten. Nichtsdestotrotz könnte es eine kluge Idee sein, etwas Bargeld parat zu haben, falls ein Crash an der Börse bevorsteht.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 15.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

