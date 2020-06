4 Lektionen vom Milliardär und Investor George Soros

Auch wenn George Soros vielleicht kein so bekannter Name wie Warren Buffett ist, so ist er doch einer der erfolgreichsten Investoren der modernen Geschichte. Nachdem er 32 Milliarden US-Dollar für wohltätige Zwecke gespendet hat, beträgt Soros’ gegenwärtiges Vermögen laut Forbes 8,3 Milliarden US-Dollar. Aus seinem bewegten Lebens gibt es für Investoren, die erfolgreich wie er sein wollen, viele Lektionen zu lernen.

1. Finde, was für dich funktioniert

Soros spielt nicht nach den typischen Regeln der Diversifizierung, des Wertes und der langfristigen Zeithorizonte. Er ist ein Spekulant. Er nutzte während seiner gesamten Karriere Schulden und wettete mit vollem Risiko auf der Grundlage seiner eigenen Due Diligence-Prüfung. Die Grundlagen sind hier viel weniger relevant.

Auch wenn es wahrscheinlich nicht die beste Idee ist, morgen rauszugehen und Milliarden in Form von Währungsgeschäften zu hebeln, gibt es hier eine Lektion darüber, wie du deinen Stil und deinen individuellen Stil finden kannst. Wenn du in etwas gut bist, nutze es zu deinem Vorteil.

2. Suche nach wirtschaftlichen Fehlern und nutze sie aus

Vielleicht ist es nicht einmal ein wirtschaftlicher Fehler, sondern ein Szenario, das man ausnutzen kann. Einige der größten Schachzüge von George Soros betrafen Währungsspekulationen. Hauptsächlich wird er als “der Mann, der England fast in den Bankrott trieb” bezeichnet. Der Grund dafür ist seine Wette gegen das Pfund in den 1990er Jahren.

Die europäischen Länder banden die Währungen aktiv aneinander an, um die Wechselkurse zu stabilisieren. Als Großbritannien ins Spiel kam, hat Soros das Pfund im Grunde genommen gekapert, indem er sich die britische Währung lieh und sie dann in deutsche Mark umtauschte. Damit wettete er, dass das britische Pfund abwerten würde. Die Wette zahlte sich aus, und Soros ging mit einer sauberen 1 Milliarde US-Dollar an einem Tag aus der Wette hervor. Am Ende verdiente er fast 2 Milliarden damit. Es war sicherlich ein kontroverser Schritt, da Soros davon profitierte, während das Land litt.

3. Spekulation ist ein Spiel mit hohem Einsatz

Wenn du groß wetten willst, solltest du darauf vorbereitet sein, groß zu verlieren. Obwohl das selten vorkam, hatte auch Soros einige hohe Verluste.

Im Jahr 1987 verlor er 300 Millionen US-Dollar, weil er falsch eingeschätzt hatte, dass der Markt weiter steigen würde. Das war Kleingeld im Vergleich zu dem Verlust von 2 Milliarden US-Dollar während der russischen Schuldenkrise. Von allen seinen Verlusten war der schlimmste wahrscheinlich die Technologieblase von 1999. Soros ging zwar korrekterweise davon aus, dass die Blase platzen würde, aber sein Timing lag weit daneben. Am Ende hatte er Milliarden verloren.

Offensichtlich hatte George Soros weit mehr Erfolge als Verluste. Trotzdem sollte die Lektion beherzigt werden. Wenn du große Gewinne einstecken willst, solltest du besser in der Lage sein, mit ebenso großen Fehlschlägen umzugehen. Die Art von Handel, die Soros betrieben hat, ist nichts für Leute mit einem schwachem Magen.

4. Die Umstände bestimmen nicht dein Leben

Wenn du vom Schicksal Karten bekommst, die dir nicht gefallen, kannst du das jederzeit ändern. Auch wenn es sich nicht speziell auf den Markt bezieht, ist es wichtig, das bei Soros’ Leben zur Kenntnis zu nehmen. Er wurde 1930 in Ungarn geboren, als es keine gute Zeit war, um in Europa jüdischer Abstammung zu sein. Sein Vater arrangierte, dass sie falsche Identitäten bekamen, um ihre jüdischen Wurzeln zu verbergen, als Deutschland Ungarn besetzte.

Diese Art von Gefahr und das Überleben jener Gefahr verändert die Art, wie man die Welt sieht. Soros bemerkte, dass die anschließende sowjetische Besetzung Ungarns nach dem Krieg für noch härtere Zeiten sorgen würde. Blieb er und akzeptierte die Umstände? Nein. Er ging im Alter von 17 Jahren nach London und studierte Philosophie, bevor er Arbitragehändler in New York wurde.

Die Lektion ist einfach: Du kannst ändern, wo du im Leben stehst. Sein Vater akzeptierte die Umstände für seine Familie nicht; er handelte. Soros blieb nicht in Sowjet-Ungarn; er verließ das Land. Wenn du bereit bist, zu tun, was nötig ist, weißt du nie, wo du landen wirst.

The post 4 Lektionen vom Milliardär und Investor George Soros appeared first on The Motley Fool Deutschland.

5G-Revolution: Diese Aktie könnte jetzt riesig profitieren

5G leitet ein neues Zeitalter ein. Es erschließen sich völlig neue Anwendungsfelder, zum Beispiel für Virtuelle Realität, Autonomes Fahren, oder das Internet der Dinge.

Ein Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren, denn es ist das kritische Bindeglied für alle Daten, die durch Mobilfunk um die Welt reisen.

Unsere Analysten sind begeistert von diesem Unternehmen. Sein rasantes Umsatzwachstum von über 50 % zeigt, wie zentral es in einem riesigen Wachstumsmarkt positioniert ist.

Du kannst unseren kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ hier anfordern.

Dieser Artikel wurde von David Butler auf Englisch verfasst und am 13.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images