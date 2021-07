4 Wege, wie ich mich darauf vorbereite, dass die Blase an der Börse platzen wird

Die Angst vor kurzfristigen Crashs unterstreicht den Sinn und Zweck eines echten Buy-and-Hold-Ansatzes.Es schadet nicht, sich ein wenig abzusichern.

Ein wenig gesunder Menschenverstand kann viel bewirken, wie z. B. die Verkleinerung deiner anfälligsten Picks und der Rückgriff auf marktneutrale Positionen wie Bargeld.

Wichtige Punkte

Macht dir der fast 100%ige Anstieg des S&P 500 seit dem Tiefpunkt im März letzten Jahres ein wenig Angst vor einem Rückgang? Du bist nicht allein. Obwohl ein Großteil dieser Bewegung eine Erholung von dem steilen Ausverkauf war, der durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde, war ein Großteil davon auch einfach nur alter Bullenwahn … vielleicht ein bisschen zu viel. Die Aktien tuckern immer noch vor sich hin, aber manchmal fühlt es sich so an, als ob das Einzige, was die Rallye am Laufen hält, ihre Dynamik ist. Das ist nicht gut.

Wenn du dir Sorgen machst, dass die Blase an der Börse bald platzen wird, kannst du dir gerne ein paar Seiten aus meinem persönlichen Anleitung heraussuchen. Beachte, dass es sich dabei um keine besonders komplizierten Schritte handelt.

1. Ich ziehe mich von hoch bewerteten, spekulativeren Namen zurück

Ich gebe zu, dass einige der Namen, die ich im Laufe des letzten Jahres gekauft habe, nicht gerade die Art von Aktien sind, die ich auf lange Sicht halten wollte. Sie waren eher eine Wette als eine Investition, was zwar Spaß machen und sich lohnen kann, aber nicht gerade sicher ist, wenn der Markt ins Wanken gerät. Wie das alte Sprichwort sagt, je höher sie fliegen, desto tiefer fallen sie. Das gilt besonders dann, wenn ein Unternehmen seinen Kurs nicht einmal annähernd mit den tatsächlichen Fundamentaldaten rechtfertigen kann. Ja, genau wie bei AMC Entertainment.

Die meisten Investoren wissen von Natur aus, dass dies ein kluger Schachzug ist, wenn der breite Markt näher an einem großen Hoch als an einem großen Tief ist. Manche Investoren müssen es aber einfach von jemand anderem hören. Das habe ich gerade getan.

2. Ich priorisiere Bargeld gegenüber Aktien

Auf den ersten Blick scheint dies ein ähnlicher Schritt zu sein, wie der oben erwähnte - nämlich mein Engagement in riskanteren Aktien zurückzufahren. Denn wenn ich etwas verkaufe, wird der Erlös ohnehin zu Bargeld.

Um das klarzustellen, ich tausche nicht einfach meine spekulativeren, anfälligen Namen gegen zuverlässigere Blue Chips aus. Ich reduziere mein Gesamtengagement an der Börse, indem ich einen beträchtlichen Teil meiner Positionen in Bargeld umwandle.

Es ist nicht immer eine vollständig verstandene (oder sogar geglaubte) Facette des Investierens, aber „sichere“ Aktien wie Namen von Konsumgütern und Unternehmen der Versorgungswirtschaft sind nicht wirklich ein Schutz vor einer Korrektur. Die Aktien des Konsumgüterriesen Procter & Gamble fielen um fast 24 % zwischen dem letztjährigen Hoch im Februar und dem Tief im März, als das Coronavirus begann, sich auf der ganzen Welt auszubreiten, auch innerhalb der USA. Das Unternehmen The Southern Company fiel in diesem Zeitraum um 39 %. Beide erholten sich, aber keiner von beiden bot wirklich Schutz gegen den Einbruch.

Der Punkt ist, dass es während Marktkorrekturen wirklich keinen Ort gibt, an dem man sich verstecken kann. Du musst die langfristigen Positionen, in die du investiert bist, einfach in dem Glauben lassen, dass sie sich wieder erholen werden. Wenn du dieses Vertrauen in eine bestimmte Aktie nicht hast, ersetze sie einfach durch Bargeld, bis sich der Staub gelegt hat.

3. Ich kaufe (ein wenig) Gold hinzu

Während die meisten Aktien von einer marktweiten Korrektur nach unten gezogen werden, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch Anleihen und Rohstoffe, die immer noch unabhängig von Aktien gehandelt werden. Das schließt nicht aus, dass sie sich zurückziehen, falls und wenn die Börse es tut. Aber wenn sie fallen, dann tun sie das unabhängig vom breiten Markt.

Ich kümmere mich im Moment nicht um Anleihen. Die Zinsen sind sinnlos niedrig und mit einer Inflation, die scheinbar außer Kontrolle gerät, sind Anleihen zu diesem Zeitpunkt ohnehin kaum mehr als ein Münzwurf.

Rohstoffe hingegen sind eine andere Geschichte. Wenn überhaupt, dann sind sie vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation und einer Federal Reserve, die immer mehr unter Druck gerät, zu reagieren, die größeren Möglichkeiten geworden. Sollten die Aktien in den Keller gehen, könnten die Rohstoffe eine Nachfrageschwemme erleben, die die Preise nach oben treibt. Der einfachste Weg, um an dieser Dynamik teilzuhaben, ist mit einem einfachen Pick wie dem SPDR Gold Trust.

4. Meistens tue ich nichts

Zu guter Letzt, und das ist vielleicht das Wichtigste, tue ich nichts gegen eine mögliche Marktkorrektur.

Du hast das richtig gelesen.

Es gibt zwei Denkschulen hinter der Entscheidung, nichts zu tun, anstatt zu versuchen, den Auswirkungen einer Korrektur auszuweichen. Die erste ist die einfache Tatsache, dass die meisten meiner Positionen wirklich langfristige Positionen sind, bei denen ich die Absicht hatte (und habe), sie durch Bärenmärkte hindurchzuhalten. Einer der größten Vorteile eines legitimen Buy-and-Hold-Ansatzes ist, dass du dir keine Gedanken über temporäre Probleme machen musst.

In diesem Zusammenhang ist es verdammt schwer, die nächste kurzfristige Trendwende an der Börse zu erraten… so sehr, dass die meisten Leute es nicht sehr gut können.

Infolgedessen schadet der Versuch, die Spitzen und Täler der Börse zu timen, oft mehr als er nützt, weil du zu früh oder zu spät aussteigst oder zu früh oder zu spät wieder einsteigst. Der Markt wird das tun, was der Markt zu seiner Zeit tun wird, und er wird niemandem mitteilen, was um die Ecke ist. Der beste Weg, dieses Spiel zu gewinnen, ist, es gar nicht erst zu spielen.

Der Artikel 4 Wege, wie ich mich darauf vorbereite, dass die Blase an der Börse platzen wird ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 18.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images