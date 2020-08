5.000 Euro auf der hohen Kante? Hier sind 3 Aktien, die im August vielversprechend aussehen

Wenn man weiß, wo man die richtigen Aktien findet, kann auch ein kleineres Investment zu lohnenden Summen führen.

Roku, Royal Caribbean und Target sind drei völlig unterschiedliche Unternehmen. Alle haben allerdings starke Triebfedern, um derzeit den Markt zu schlagen. Wer im August 5.000 EUR investieren will, sollte sich diese drei einmal genauer anschauen.

Wir verbringen heutzutage viel Zeit damit, Videos zu streamen - ein führender Anbieter ist dabei Roku. Der Streaming-Pionier meldet bald die Ergebnisse des zweiten Quartals und man kann davon ausgehen, dass das Publikum weiter wächst.

Die Streaming-Dongles von Roku gehören weiterhin zu den Bestsellern auf dem Markt. Das Betriebssystem von Roku ist nach wie vor die werkseitig installierte Plattform der Wahl für immer mehr Smart TVs. Ende März zählte Roku 39,8 Millionen aktive Nutzer, 37 % mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Plattform von Roku wächst sogar noch schneller - um 73 % in dieser Zeit - als Folge der gestiegenen Nutzung und der besseren Monetarisierung.

Roku ist nicht perfekt. Man schafft es beispielsweise nicht, den Vertrieb für einige neuere Dienste zu vermitteln. Angesichts eines riesigen Publikums, das sowohl in der Zahl als auch in der Interaktion wächst, sollte man Roku allerdings auf dem Schirm haben.

Es sind harte Zeiten für die Kreuzfahrtindustrie. Die Branche dürfte noch weitere Monate lahmliegen. Wer allerdings in die Branche investieren will, sollte das dann mit dem Primus machen: Royal Caribbean.

Royal Caribbean ist zwar nicht der größte Akteur in diesem Markt, aber historisch gesehen derjenige, der die stärksten Gewinnspannen in der Branche erzielt. Möglicherweise wird das Unternehmen die Spitzeneinnahmen des letzten Jahres erst 2023 übertreffen. Es wird wohl noch länger dauern, bis man zu den früheren Gewinn- und Auszahlungsniveaus zurückkehren kann. Angesichts der großen Wahrscheinlichkeit einer Marktbereinigung ist Royal Caribbean jedoch die sicherste Wette, sobald die Branche wieder in Schwung kommt.

Royal Caribbean ist hier eine interessante Wette. Hier fehlt zumindest der Schwung, den Roku für sich verbuchen kann. Da die Aktien jedoch 64 % unter ihren Höchstständen vom Januar gehandelt werden, kann es hier nur noch bergauf gehen.

Roku und Royal Caribbean sind Wetten mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Target besetzt das andere Ende des Spektrums. Der billige Einzelhändler ist ein Allround-Gewinner. Sogar während der Pandemie, als die meisten nicht in Geschäfte gegangen sind, hat Target zugelegt. Die Zahl der Ladenbesucher stieg im letzten Quartal, das Anfang Mai endete, um 10,8 %. Das bedeutet einen Anstieg von 12,5 % bei den durchschnittlichen Transaktionen. Starke Onlineverkäufe haben dazu beigetragen, das Wachstum von Target anzukurbeln. Doch selbst die Kunden im Laden wachsen weiterhin.

Auch hier gibt es eine bescheidene Rendite von 2,2 %, und Target hat seine Auszahlungsrate bereits im Juni erhöht. Target wird nicht von heute auf morgen seinen Wert als Investition verdoppeln. Dennoch hat es sich als stabiler Wertlieferant in guten und vor allem in schlechten Zeiten bewährt.

Roku, Royal Caribbean und Target sind drei sehr unterschiedliche Spielarten von Wachstumswerten. Eines haben sie alle gemeinsam: Es sind drei Investitionen, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man diesen Monat 5.000 Euro investieren will.

