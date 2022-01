5 angeschlagene Aktien, die man jetzt mit Rabatt kaufen kann

Einige Anleger machen sich Sorgen, dass der nächste Börsencrash oder die nächste Korrektur nahe sein könnte.

Investoren, die Geld übrig haben, sollten die Aktien, die jetzt zum Verkauf stehen, voll ausnutzen.

Von der Gesundheitsbranche über die Reisebranche bis hin zur Technologiebranche sind diese verbilligten Aktien in ihren Branchen führend.

Wichtige Punkte

Es ist nicht gerade ein Geheimnis. Der Markt hatte in letzter Zeit eine schwere Zeit. Die Aktien waren in letzter Zeit sehr unruhig, da sie aufgrund der anhaltenden Sorgen um die COVID-19-Pandemie, die Inflation, die monatelangen gemischten Arbeitsmarktzahlen und die Möglichkeit einer weiteren Korrektur erneut schwankten. In der vergangenen Gewinnsaison beobachteten die Anleger ein einheitliches Muster: Die Unternehmen meldeten ein starkes Wachstum, auch wenn es sich manchmal im Vergleich zu den früheren Tagen der Pandemie verlangsamte, und die Aktien fielen trotzdem prompt.

Die Volatilität hat in letzter Zeit viele Bereiche der Börse geplagt. Aber heißt das, dass die Anleger die Flucht nach vorne antreten sollten? Ganz und gar nicht. Gerade jetzt haben vorausschauende, langfristig orientierte Anleger eine hervorragende Gelegenheit, großartige Aktien von hochwertigen Unternehmen zu einem erheblichen Preisnachlass zu kaufen. Und Schnäppchenaktien gibt es heutzutage im Überfluss.

Wenn du zum Jahresende 2021 und zum Jahreswechsel auf Schnäppchenjagd gehst, solltest du diese fünf unschlagbaren Aktien mit einem Preisnachlass in dein Portfolio aufnehmen.

1. Fiverr

Da die „Große Kündigung“ immer weiter voranschreitet und die Amerikaner/innen ihre Jobs in Rekordzahlen kündigen, wenden sich viele der freiberuflichen Arbeit zu, um ihre Karriere flexibler zu gestalten und finanzielle Freiheit zu erlangen. Die Aktien des Freiberufler-Marktplatzes Fiverr International sind im letzten Jahr um 47 % gefallen, aber das Geschäft des Unternehmens hat sich gut weiterentwickelt.

Im letzten Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 42 % im Jahresvergleich, während die Zahl der aktiven Käufer und die Ausgaben pro Käufer/in im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 33 bzw. 20 % stiegen.

In einer kürzlich durchgeführten Studie, bei der mehr als 1.000 Personalverantwortliche in den USA befragt wurden, stellte Fiverr fest, dass 54 % der Befragten „angaben, dass Arbeitnehmer, die ihr Unternehmen verlassen haben, nicht wieder in den Arbeitsmarkt eintreten - stattdessen entscheiden sie sich dafür, für sich selbst zu arbeiten“. Die Studie ergab außerdem, dass 30 % der Befragten „angaben, dass die Menschen ihren Arbeitsplatz heute häufiger verlassen als vor der Einführung von COVID, weil sie mehr Flexibilität wünschen“.

Als eine der größten Plattformen für Freiberufler wird Fiverr auch weiterhin von dieser rasanten Veränderung in der Arbeitswelt profitieren, da sich die Menschen nicht nur während einer einmaligen Pandemie, sondern auch danach fragen, wann, wo und wie sie ihr Geld verdienen wollen. Für geduldige Investoren ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich diese erstklassige Aktie zu sichern, die gerade zum Verkauf steht.

2. Teladoc

Nur wenige Aktien haben in den ersten Tagen der Pandemie einen solchen Hype ausgelöst wie Teladoc Health, aber die Aktie ist seit ihrem Allzeithoch deutlich gefallen - im letzten Jahr um satte 54 %. Doch wie bei vielen anderen Aktien, die in diesem Jahr gefallen sind, sehen die Geschäfts- und Wachstumsaussichten von Teladoc nach wie vor gut aus.

Teladoc ist Branchenführer in einem Markt, der bis 2030 einen Wert von 225 Milliarden US-Dollar erreichen soll. In den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg nicht nur der Umsatz von Teladoc um 108 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2020, sondern auch die Zahl der Besuche auf der Plattform stieg um unglaubliche 59 %.

Obwohl die Kosten für den Kauf von Livongo im Jahr 2020 das Ergebnis von Teladoc noch belasten, ist das Unternehmen auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel und erwartet, seinen Umsatz in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr fast zu verdoppeln. Wenn du in ein Top-Unternehmen des Gesundheitsbereichs mit dauerhaftem, langfristigem Wachstumspotenzial und einem wachsenden Geschäft investieren möchtest, ist Teladoc eine kluge Aktie, die man jetzt kaufen sollte.

3. Zoom

Apropos angeschlagene Aktien: Der Markt hat Zoom Video Communications in letzter Zeit nicht gut behandelt. In diesem Zusammenhang ist die Aktie im letzten Jahr um unglaubliche 53 % gefallen. Ich habe Zoom Anfang des Jahres zum Schnäppchenpreis gekauft und die durchweg hervorragenden Finanzergebnisse des Unternehmens bestärken mich in meiner Entscheidung.

Es stimmt zwar, dass das Unternehmen nicht mehr so schnell wächst wie zu Beginn der Pandemie, aber es war nur natürlich, dass es zu einer Anpassung kommt, da immer mehr Menschen in einer Mischung aus Remote-, Hybrid- und Back-to-the-Office-Arbeitssituationen arbeiten. Dennoch stieg der Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal um 35 % im Jahresvergleich, während der Nettogewinn um 72 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegte. Außerdem stieg die Zahl der Kunden, die in den letzten zwölf Monaten mehr als 100.000 US-Dollar Umsatz gemacht haben, im Vergleich zum gleichen Quartal 2020 um 94 % auf 2.507.

Das Unternehmen ist nicht nur hochprofitabel, sondern leistet auch hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, seinen Kundenstamm zu halten und auszubauen. Wenn du auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Aktie bist, die zu einem günstigen Preis gehandelt wird, solltest du Zoom auf jeden Fall in Betracht ziehen.

4. Chewy

Chewy notiert etwa 48 % niedriger als vor einem Jahr, da sich die Wachstumswerte allgemein verlangsamen und sich die Geschäftstätigkeit im Vergleich zu 2020 normalisiert. Dennoch ist der Onlinehändler für Heimtierbedarf aus geschäftlicher Sicht immer noch in bester Verfassung.

Chewy hat ein unglaublich vielfältiges Geschäft, das schnell expandiert - von Zubehör, Einstreu, Futter und Spielzeug bis hin zu verschreibungspflichtigen Medikamenten über seine Online-Apotheke für Haustiere. Chewy bietet sogar einen Telegesundheitsdienst an, der es Tierhaltern ermöglicht, für nur 14,99 US-Dollar pro Chat oder 19,99 US-Dollar pro Videokonferenz mit zugelassenen Tierärzten in Kontakt zu treten. Das Unternehmen erweist sich schnell als All-in-One-Lösung für eine breite Palette von Bedürfnissen seiner Kunden.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 ist der Umsatz von Chewy im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 % gestiegen. Obwohl das Unternehmen immer noch nicht profitabel ist, konnte Chewy seinen Nettoverlust um beeindruckende 91 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 reduzieren. Das Unternehmen schloss das dritte Quartal mit 20,4 Millionen aktiven Kunden ab, das sind 15 % mehr als im Vorjahr. Da die Aktie derzeit unter 60 US-Dollar gehandelt wird, scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, um einen zweiten Blick auf das Unternehmen zu werfen.

5. Airbnb

Zu guter Letzt noch eine Aktie, die mich in den letzten Monaten immer mehr fasziniert hat. Airbnb ist für die meisten Anleger kein neuer Name. Aber das Unternehmen gab sein Börsendebüt erst vor etwa einem Jahr, in einer der wohl schlimmsten Zeiten, die die Reisebranche je erlebt hat. Die Aktien des Unternehmens sind im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 15 % gestiegen, sind aber im letzten Monat aufgrund der anhaltenden Volatilität an der Börse um etwa 7 % gefallen.

Obwohl das Unternehmen einen holprigen Start in das Jahr 2021 hatte, hat es mit jedem Geschäftsbericht große Fortschritte gemacht - so sehr, dass das letzte Quartal die Erwartungen der Analysten und Investoren weit übertroffen hat. Nicht nur, dass der Umsatz im dritten Quartal mit 2,2 Milliarden US-Dollar der höchste in der Geschichte von Airbnb war (70 % mehr im Jahresvergleich und 36 % mehr als im gleichen Quartal 2019), auch der Nettogewinn stieg um 280 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und damit auf den höchsten Wert aller Zeiten. Und im Vergleich zum dritten Quartal 2019 stieg der Nettogewinn von Airbnb um erstaunliche 213 %.

Das dritte Quartal war auch das erste Quartal, in dem das bereinigte EBITDA von Airbnb die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten hat (1,1 Milliarden US-Dollar, um genau zu sein). Es buchen nicht nur mehr Menschen als je zuvor bei Airbnb, sondern die Langzeitaufenthalte des Unternehmens (28 Tage oder länger) machten in den drei Monaten auch 20 % der gebuchten Bruttoübernachtungen des Unternehmens aus.

Da wieder mehr Menschen reisen, ändern sie auch die Art und Weise, wie sie reisen. Sei es, um von zu Hause aus zu arbeiten, den Komfort von zu Hause zu genießen oder aus einem anderen Grund - Airbnb wird ein Teil dieser Zukunft sein, auch wenn wir uns durch verschiedene Phasen der Pandemie bewegen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in diese Aktie zu investieren und von ihrem großen Wachstumspotenzial zu profitieren.

Der Artikel 5 angeschlagene Aktien, die man jetzt mit Rabatt kaufen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Rachel Warren auf Englisch verfasst und am 24.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Rachel Warren besitzt Teladoc Health und Zoom Video Communications. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Airbnb, Inc., Chewy, Inc., Fiverr International, Teladoc Health und Zoom Video Communications.

