5 Wege, um deine Chancen auf eine Million an der Börse zu erhöhen

Der jüngste Crash hat viele Anfänger an die Börse gelockt. Dafür gibt es gute Gründe. Niedrigere Aktienkurse können auf Schnäppchen hinweisen und auf jeden Bärenmarkt folgt ein neuer Bullenmarkt.

Tatsächlich sind viele Aktien in letzter Zeit in die Höhe geschossen. Aber ich denke, es ist eine gute Idee, sich vor einigen großen Fehlern beim Investieren zu hüten, die dafür sorgen, dass viele schlechte Renditen erzielen. Hier sind fünf Dinge, die ich als Teil meiner Anlagestrategie tun würde, um meine Chancen auf eine Million zu erhöhen.

Recherche

Es ist unklug, eine Aktie zu kaufen, ohne vorher eigene Nachforschungen anzustellen. Ich würde den Newsfeed der Unternehmen lesen und die Handelsaufstellungen und Quartalsberichte untersuchen. Ich würde unter anderem die Bewertungskennzahlen untersuchen und die Konsistenz der Rendite ausarbeiten.

Und vergiss nicht, dass dein Investitionsergebnis von den Zukunftsaussichten des zugrunde liegenden Geschäfts abhängt. Kurz gesagt: Stelle sicher, dass du einen guten Grund für eine Investition hast, bevor du Aktien kaufst.

Diversifizierung

Es kann ein Fehler sein, zu sehr zu diversifizieren. Ein Portfolio mit zu vielen Investitionen zu beladen, kann zu einer mittelmäßigen Performance führen. Wir könnten mit einer Performance enden, die den breiteren Markt widerspiegelt. In diesem Fall hätten wir uns den ganzen Aufwand und die Kosten sparen und einen Tracker-Fonds kaufen können.

Aber ich würde auch nicht alle meine Mittel auf nur ein oder zwei Aktien konzentrieren. Wenn es um Diversifizierung geht, würde ich versuchen, ein optimales Gleichgewicht zu finden, das Risiko und Performance-Potenzial in Einklang bringt.

Geduld und Besonnenheit

Wie auch immer deine Anlagestrategie aussieht, zu lange auf die Rendite zu warten, kann dich teuer zu stehen kommen. Als Investor zahlt es sich aus, geduldig zu sein. Aber irgendwann würde ich mich entscheiden, vorsichtig zu sein. Das bedeutet, dass man sich von Investitionen, die unterdurchschnittlich abschneiden, trennt und stattdessen auf solche mit besseren Aussichten setzt.

Nachkaufen, wenn die Kurse sinken

Einige Investoren befürworten den Kauf weiterer Anteile an einer schlecht laufenden Investition. Gewöhnlich vertrauen die Anhänger dieser Theorie weiterhin den Aussichten des zugrunde liegenden Geschäfts und dem Argument, dass die Aktie doch günstig sei.

Aber ich würde nicht nachkaufen, wenn sich eine Aktie nach unten bewegt. Wenn das der Fall ist, habe ich mich schon einmal geirrt, warum also riskieren, noch einmal falsch zu liegen, indem ich mehr kaufe? Wenn die Aktie die Trendwende schafft und sich gut für mich entwickelt, dann tut sie das mit der ursprünglichen Investition, die ich sowieso getätigt habe, ohne die Notwendigkeit, noch mehr zu verlieren.

Verluste einschränken

Stattdessen werde ich eher meinen Verlust begrenzen und ganz verkaufen. Es ist normal, sich bei manchen Aktien zu irren, aber es gibt keinen Grund, sich immer wieder zu irren. Eine der größten Bedrohungen für ein Portfolio ist die Art und Weise, wie der Verlust von einzelnen Positionen das Gesamtportfolio von einer Outperformance abhalten kann. Es ist nicht gut, deine Gewinner zu behalten, wenn du auch deine Verlierer behältst!

Neben der Auswahl der ‘richtigen’ Aktien hat die Art und Weise, wie du die Verwaltung deines Portfolios durchführst, wahrscheinlich einen großen Einfluss auf deine Renditen. Viel Glück dabei!

Dieser Artikel wurde von Kevin Godbold auf Englisch verfasst und am 23.05.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

