5 Wege, um ein besserer Investor zu werden

Eines der Dinge, die einige der renommiertesten Investoren der Welt ausmachen, ist ihr Bewusstsein für die eigenen Grenzen und das Bewusstsein für das eigene mangelnde Wissen.

Und sicherlich trifft das auf so ziemlich jeden Experten und professionellen Investor zu, mit dem ich im Laufe der Jahre gesprochen oder den ich interviewt habe.

Wie kann man also ein besserer Investor werden? Die gute Nachricht ist, dass es einfacher ist, als du denkst. Betrachte zum Beispiel diese Vorschläge.

1. Erweitere deinen Horizont

Dank des Internets steht den Investoren eine riesige Ressource zur Verfügung, entweder kostenlos oder zu sehr geringen Kosten. Es war noch nie so einfach, auf die Finanz- und Wirtschaftsseiten hochwertiger Zeitungen und Zeitschriften zuzugreifen, ohne deinen Sessel zu verlassen.

Viele von ihnen verschicken auch Newsletter, die dich auf interessante Artikel und Themen aufmerksam machen. Ich habe einige davon abonniert. An manchen Tagen gibt es nur wenig, was mich interessiert, an anderen Tagen habe ich die Qual der Wahl.

Die Sammlung von Berichten und Newslettern der Financial Times zum Beispiel, der Daily Telegraph, This is Money der Mail Group, die verschiedenen Newsletter des Economist, die Washington Post - ich bekomme sie alle.

Nicht jede Publikation wird für jeden geeignet sein. Probiere ein paar aus; finde die, die für dich funktionieren. Und obwohl Printmedien aus der Mode kommen, kann eine gedruckte hochwertige Sonntagszeitung eine kluge Investition sein - auch heute noch.

2. Vermeide Bestätigungsfehler

In Grenzen bin ich auch ein Fan von Online-Foren und Diskussionsgruppen. Die Auswahl ist groß und - ehrlich gesagt - nicht jedes Forum ist für jeden Geschmack geeignet.

Auch hier geht es darum, Foren zu finden, die zu deinem Investitionsstil passen. Als Einkommensinvestor habe ich zum Beispiel wenig Interesse an Foren, die sich hauptsächlich dem Trading widmen oder über spekulative Small-Cap-Aktien plaudern.

Was wirst du dort lernen? Verschiedene Meinungen, kurz gesagt. Eine der größten Gefahren, denen wir alle ausgesetzt sind, ist der Bestätigungsfehler und das Gruppendenken - das heißt, dass wir nur Meinungen hören, die mit unserer eigenen Weltsicht und unseren Vorurteilen übereinstimmen.

Online-Debatten können solide sein und sind nicht nach jedermanns Geschmack, aber sie sind sicherlich eine gute Möglichkeit, dein Weltbild und deine Vorurteile zu hinterfragen.

3. Lies dich reich

Es gibt einige großartige Bücher zum Investieren, aber zu wenige von uns haben sie gelesen. Für moderate 20 Euro oder so sind sie der beste Weg, den ich kenne, um dein Verständnis und deine Motivation zu steigern.

Anders ausgedrückt: Viele von uns vermeiden es - völlig zu Recht - in Dinge zu investieren, die wir nicht verstehen. Diese Investition von 20 Pfund in ein Buch kann das sehr schnell ändern.

Wo soll man anfangen? Welche Bücher zum Investieren? Hier einige persönliche Favoriten:

Smarter Investieren, von Tim Hale. A Random Walk Down Wall Street von Burton Malkiel - obwohl es für den amerikanischen Leser geschrieben wurde, ist es immer noch ein Klassiker. Und Winning the Loser’s Game von Charles Ellis.

Etwas spezieller, und etwas anspruchsvoller: Investing Against the Tide: Lessons From a Life Running Money von dem legendären Fondsmanager Anthony Bolton, und The Most Important Thing von dem ebenso legendären Howard Marks.

Ich habe Malkiel, Ellis und Bolton interviewt, und du könntest dir keine besseren Ratgeber wünschen.

4. Schmeiß die Fonds weg

Investmentfonds und Index-Tracker sind sehr beliebt, besonders bei Anfängern unter den Investoren. Sie können auch eine sehr teure Art des Investierens sein, besonders auf bestimmten Plattformen.

Ich verstehe natürlich die Anziehungskraft: sofortige eingebaute Diversifikation und einfaches Engagement in Märkten und Anlageklassen, zu denen es sonst schwierig sein könnte, Zugang zu bekommen - Amerikas Aktienmärkte, Asiens Aktienmärkte und die Anleihenmärkte.

Wenn du dir die Top-10-Positionen deines durchschnittlichen UK-Fonds oder Tracker anschaust, wirst du fast immer eine anständige Auswahl an Titeln aus dem oberen Bereich des FTSE 100 finden.

Warum kaufst du sie nicht selbst und sparst dir den Mittelsmann? Das ist nicht schwer. Mehr als das, es ist lehrreich.

5. Habe eine Strategie

Viele Investoren sind opportunistische Impulskäufer, die alles kaufen, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Tipps aus der Zeitung; ein Freund im Golfclub; das Gefühl, dass sie das Unternehmen „kennen“ müssen, weil sie seine Produkte kaufen - Portfolios, die so aufgebaut sind, sehen in der Regel chaotisch aus und haben oft eine indifferente Performance.

Habe eine Strategie. Bist du ein Wachstumsinvestor, oder ein Einkommensinvestor? Warum investierst du, kurz gesagt? Was ist dein Ansatz zur Diversifikation? Investierst du im Ausland oder nur daheim?

Stelle dir einige dieser grundlegenden Fragen. Die Antworten könnten dich überraschen.

Dieser Artikel wurde von Malcolm Wheatley auf Englisch verfasst und am 05.06.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

