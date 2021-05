5 Wege, wie man an der Börse kein Geld verliert

Du investierst in der Hoffnung, langfristigen Wohlstand aufzubauen. Wenn die Börse gut läuft, mag es ein tolles Gefühl sein, wenn dein Konto an Wert gewinnt. Aber wenn du in eine Periode von Verlusten kommst, kann einem das sehr viel Angst machen.

Niemand verliert gerne Geld, aber negative Jahre an der Börse sind unvermeidlich. Und obwohl du Bärenmärkte wahrscheinlich nicht komplett umgehen kannst, kannst du vermeiden, Geld zu verlieren, indem du diese fünf Dinge tust.

1. Setze realistische Erwartungen

Wenn du investierst, sollten deine Erwartungen an das, was du verdienen könntest, realistisch sein. Und manchmal können Dinge wie durchschnittliche Renditen irreführend sein.

Wenn du zum Beispiel zwischen 1926 und 2020 in großkapitalisierte Aktien investiert hast, hättest du eine durchschnittliche Rendite von 10,2 % erzielt. Wenn du diese Rendite über einen Zeitraum von 30 Jahren erzielt hättest, wären aus 100.000 investierten US-Dollar 1,84 Millionen US-Dollar geworden.

Aber während des gleichen Zeitraums hättest du im Jahr 1933 ein Hoch von 54 % und im Jahr 1931 ein Tief von -43 % erlebt. Wenn du zum ersten Mal in einem Jahr mit Verlusten investierst, könnte dich das vom Investieren abhalten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass deine Renditen nicht linear sein werden, sondern ein Durchschnitt aus positiven, negativen und flachen Renditen. Und dies zu verstehen kann dir helfen, die schlechten Jahre zu überstehen.

2. Kenne den Unterschied zwischen einem realisierten und einem nicht realisierten Verlust.

Wenn du auf deinen Kontostand schaust und siehst, dass er niedriger ist als im Vormonat, kann es sich anfühlen, als hättest du Geld verloren. Aber die Zahlen, die du auf deinem Kontoauszug siehst oder wenn du dich in dein Konto einloggst, werden nicht realisierte Verluste oder Gewinne genannt. Diese Zahlen verändern sich im Laufe eines Börsentages zum Besseren oder Schlechteren und werden nur dann als tatsächliche Verluste oder Gewinne angesehen, wenn du sie durch den Verkauf deiner Positionen realisierst.

Wenn dein Kontostand zum Beispiel letzten Monat 10.000 US-Dollar betrug und du diesen Monat Verluste erfahren hast, könnte er jetzt 9.000 US-Dollar wert sein. Du würdest aber in Wirklichkeit nur Geld verlieren, wenn du diese Investition verkaufst, bevor sie wieder ihren ursprünglichen Wert erreicht hat. Langfristig gesehen hat die Börse immer an Wert gewonnen, und das sollten auch deine Investitionen, solange du investiert bleibst.

3. Habe einen angemessenen Zeithorizont

Wie schnell du dein Geld brauchst, könnte einen Einfluss darauf haben, wie gut du dein Geld während eines Börsencrashs investiert hältst. Wenn du dein Geld erst in 25 Jahren brauchst und du einen Verlust von 30 % erleidest, kannst du es mit einem Achselzucken abtun, weil du weißt, dass dein Kontowert in ein paar Jahren wieder auf diesen Wert ansteigen kann. Aber wenn du planst, das Geld im nächsten Jahr zu brauchen, wirst du bei dem Gedanken, etwas davon zu verlieren, in Panik geraten.

Bevor du einen Cent investierst, denke über deinen Zeithorizont nach. Und je näher er liegt, desto konservativer solltest du investieren. Ohne die Bedrohung, dein Ziel zu verfehlen, scheinen Verluste nicht so verheerend zu sein und du wirst weniger geneigt sein, das Investieren aufgrund eines kurzfristigen Rückgangs aufzugeben.

4. Emotionen kontrollieren

Deine Emotionen zu kontrollieren ist keine leichte Aufgabe, und wenn du Geld verlierst, kann es sich anfühlen, als würde es ewig so weitergehen. Aber Rückgänge haben noch nie ewig gedauert. Zu lernen, wie du deine Emotionen kontrollieren kannst, wenn du dich so fühlst, kann der Unterschied sein, ob du unterdurchschnittliche Renditen erlebst, die hinter den Richtwerten zurückbleiben, oder ob du mit ihnen Schritt halten kannst.

Wenn du das Gefühl hast, dass dir der Himmel auf den Kopf fällt und kein Ende in Sicht zu sein scheint, kann es hilfreich sein, sich die Korrekturen an der Börse in der Vergangenheit noch einmal anzusehen. Sogar während einiger der extremsten Verlustphasen haben Investoren, die den Kurs gehalten haben, ihre Verluste oft innerhalb weniger Jahre wieder wettgemacht. Wenn du von 2000 bis 2002 nur in großkapitalisierte Aktien investiert hättest, hättest du insgesamt etwa 38 % verloren. Wenn du 100.000 US-Dollar hattest, wäre dein Vermögen auf etwa 62.000 US-Dollar gesunken. Aber bis 2006 hättest du dein gesamtes Geld zurückgewonnen und wärst leicht im Plus gewesen.

5. Investiere im Einklang mit deiner Risikobereitschaft

Wie denkst du über Volatilität? Nimmst du sie kaum wahr und erkennst, dass sie ein normaler Teil eines Marktzyklus ist? Oder dreht sich dir jedes Mal der Magen um, wenn sie auftritt?

Du kannst auf lange Sicht mehr verdienen, wenn du aggressiver investierst, aber in einem Jahr mit Verlusten könnten diese Arten von Investitionen auch mehr Geld verlieren. Und wenn die Verluste zu groß erscheinen, sind diese Investitionen vielleicht zu riskant für dich.

Wenn das passiert, kann es schwieriger sein, investiert zu bleiben. Sicherzustellen, dass du im Einklang mit deiner Risikotoleranz investierst, kann dir helfen, dies zu verhindern. Du solltest auch eine Vermögenswertzuteilung finden, die zu deiner Risikobereitschaft passt, auch wenn es eine niedrigere durchschnittliche Rendite abwirft.

Investieren sollte dir helfen, deine Ziele zu erreichen, anstatt dich weiter von ihnen zu entfernen. Während dein Kontowert regelmäßig steigt oder fällt, ist es normal, dass du kein Geld verlieren musst. Und deine Ängste zu kontrollieren, sicherzustellen, dass du geeignete Investitionen hältst, realistische Erwartungen darüber zu haben, wie deine Konten wachsen werden und den Zeitrahmen, in dem diese Gewinne eintreten werden, kann dir helfen, dies zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde von Diane Mtetwa auf Englisch verfasst und am 14.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

