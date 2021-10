85 Millionen Euro teure Filteranlage bei Aurubis in Betrieb genommen

HAMBURG (dpa-AFX) - Europas größte Kupferhütte Aurubis hat in Hamburg eine 85 Millionen Euro teure Anlage zur Verringerung von Feinstaubemissionen in Betrieb genommen. Das Abluftsystem mit Feinstfiltern und neuester Anlagentechnik reduziere sogenannte diffuse Staubemissionen um bis zu 70 Prozent und setze Maßstäbe in umweltfreundlicher Primärkupfererzeugung, sagte Produktionsvorstand Heiko Arnold am Mittwoch. Insgesamt habe der Aurubis-Konzern seit dem Jahr 2000 an all seinen Standorten rund 650 Millionen Euro in Umweltschutzmaßnahmen investiert, wobei rund 300 Millionen Euro in den Standort Hamburg geflossen seien. Aurubis will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden./klm/DP/mis