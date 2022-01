ABB baut mit US-Zukauf Elektro-Mobilitätsgeschäft aus

Zürich (Reuters) - Der Elektrotechnikkonzern ABB baut sein Geschäft mit Ladetechnik für Elektroautos aus.

Dazu werde die Beteiligung an InCharge Energy auf 60 Prozent erhöht, teilte ABB am Donnerstag mit. InCharge Energy biete Beratung zur gewerblichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und übernehme die Beschaffung, die Installation, den Betrieb und die Wartung der Ladesysteme. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kalifornien beschäftige rund 50 Mitarbeiter und sei in den USA und Kanada tätig. ABB habe 2020 im Rahmen einer Risikokapital-Investition bereits einen Anteil von zehn Prozent an InCharge erworben. Nach der Aufstockung der Beteiligung würden die Gründer Cameron Funk und Terry O’Day die Firma zusammen mit dem bestehenden Managementteam weiterhin leiten und den verbleibenden Anteil halten.