Abiomed beruft Dr. Myron Rolle in das Board of Directors

Abiomed (NASDAQ:ABMD) gibt die Berufung von Myron Rolle, MD, in das Board of Directors von Abiomed mit sofortiger Wirkung bekannt. Dr. Rolle wird als Mitglied des Governance and Nominating Committee und des Regulatory and Compliance Committee des Board of Directors tätig sein. Mit der Berufung von Dr. Rolle wird die Besetzung des Board of Directors auf acht aktive Direktoren erweitert.

Dr. Rolle ist Neurochirurg, Rhodes-Stipendiat und ehemaliger professioneller Football-Spieler in der National Football League. Er hat eine Bewertungsskala für den Gesundheitssektor – das Rolle Scoring System – entwickelt und veröffentlicht, um die Sicherheitsvorschriften von Entwicklungsländern im Hinblick auf die Helmsicherheit zur Vermeidung von traumatischen Hirnverletzungen zu prüfen. Vom Congress of Neurological Surgeons wurde er für die beste Operationstechnik zur Wiederherstellung der motorischen Funktion der oberen Extremitäten mithilfe von Interkostalnerventransfers nach einer traumatischen Brachialplexusverletzung ausgezeichnet. Dr. Rolle ist Vorsitzender der Myron L. Rolle Foundation, die sich mit Gesundheits-, Wellness- und Schulungsangeboten an benachteiligte Bevölkerungsschichten in den USA und auf den Bahamas wendet. Er ist zudem Gründer der CARICOM Neurosurgical Initiative, eines Projekts zum Aufbau von Kapazitäten und zur Stärkung des Gesundheitssystems für eine verbesserte neurochirurgische Versorgung in der Karibik.

„Als jemand, der heute Medizin praktiziert, versteht Dr. Rolle die Funktion der Medizintechnik bei der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten“, so Michael R. Minogue, Chairman, President und CEO von Abiomed. „Die Erfahrung von Dr. Rolle als Rhodes-Stipendiat, Profisportler und Arzt wird unser Board of Directors um eine einzigartige Perspektive bereichern. Sein ehrenamtlicher Einsatz zur Bekämpfung von Ungleichheiten bei der Gesundheitsversorgung wird die Initiative von Abiomed unterstützen, mit Krankenhäusern in den Innenstädten zusammenzuarbeiten, um Benachteiligungen im Gesundheitssektor abzubauen.“

„Die Ernennung von Dr. Rolle unterstreicht das Ziel von Abiomed, durch die personelle Besetzung des Board of Directors ein breites Spektrum von Fähigkeiten und Sichtweisen widerzuspiegeln. Wir freuen uns darauf, beim weiteren Wachstum des Unternehmens von seinen Erfahrung profitieren zu können“, kommentiert Dorothy E. Puhy, Lead Independent Director des Abiomed Board of Directors und ehemalige Executive Vice President, Chief Operating Officer und Assistant Treasurer am Dana Farber Cancer Institute.

„Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben im Abiomed Board of Directors und die Gelegenheit, zum langfristigen Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen. Abiomed ist ein Unternehmen, an das ich wirklich glaube. Das Bestreben von Abiomed, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, deckt sich mit meinem beruflichen und persönlichen Wunsch, das Leben anderer Menschen positiv zu beeinflussen“, so Dr. Rolle. „Gemeinsam mit dem Management bei Abiomed und meinen Board of Directors-Kollegen werde ich daran arbeiten, einen wertvollen Beitrag für das Board of Directors zu leisten, die Behandlungsergebnisse für Patienten weiter zu verbessern und mehr Menschen Zugang zu den lebensrettenden Technologien von Abiomed zu verschaffen.“

ÜBER ABIOMED

Abiomed, Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts (USA), ist ein führender Anbieter von Medizintechnik zur Kreislaufunterstützung und Oxygenierung. Unsere Produkte entlasten das Herz durch die Verbesserung des Blutflusses und/oder stellen eine ausreichende Sauerstoffversorgung bei Patienten mit Lungenversagen sicher. Weitere Informationen finden Sie unter www.abiomed.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, wie sie in den periodischen Berichten von Abiomed, die bei der Securities and Exchange Commission hinterlegt sind, beschrieben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

