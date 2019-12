Accenture steigert den Umsatz und kündigt Dividende an

Das Beratungsunternehmen Accenture plc (ISIN: IE00B4BNMY34, NYSE: ACN) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,80 US-Dollar aus. Im Gesamtjahr kommen 3,20 US-Dollar zur Auszahlung. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 14. Februar 2020 (Record day: 16. Januar 2020). Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 208,30 US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2019) bei 1,54 Prozent.

Accenture stammt ursprünglich aus den USA und ist heute einer der größten Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister weltweit. Der Konzernsitz befindet sich in Dublin in Irland. Der amerikanische Hauptsitz liegt in New York. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 11,36 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,61 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,36 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,27 Mrd. US-Dollar). Für das laufende Fiskaljahr wird ein Umsatzanstieg in lokalen Währungen um 6 bis 8 Prozent erwartet. Der Gewinn je Aktie wird auf 7,66 bis 7,84 US-Dollar prognostiziert.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wallstreet mit 47,72 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 136,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion Mydividends.de