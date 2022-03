Adesso erhöht die Dividende das neunte Jahr in Folge

Der IT-Dienstleister adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,52 Euro) um 15,4 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 220,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,27 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2022 in Dortmund statt. Die erste Dividende wurde im Jahr 2010 ausgeschüttet (0,10 Euro).

Adesso steigerte im Jahr 2021 den Umsatz um 30 Prozent auf 678,3 Mio. Euro. Dabei wurde ein EBITDA in Höhe von 102,4 Mio. Euro erzielt. Hierin enthalten ist ein einmaliger Sondereffekt in Höhe von 17,9 Mio. Euro aus dem Verkauf der e-Spirit Group aus dem ersten Quartal 2021. Das operative Ergebnis EBITDA (unter Herausrechnung des Einmaleffekts) konnte um 40 Prozent auf 84,5 Mio. Euro verbessert werden.

Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis in Höhe von 47,9 Mio. Euro nach 20,9 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie beträgt 7,65 Euro (4,83 Euro vor Einmaleffekt) nach 3,39 Euro im Vorjahr. Unter Herausrechnung des Sondereffekts wurde das Ergebnis je Aktie um 42 Prozent verbessert.

Die Umsätze sollen im Geschäftsjahr 2022 auf 750 bis 800 Mio. Euro bei einem EBITDA von 90 bis 95 Mio. Euro gesteigert werden.

Adesso mit Sitz in Dortmund wurde 1997 gegründet und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter. Der IT-Dienstleister bietet unter anderem Softwarelösungen für die Versicherungswirtschaft.

Redaktion MyDividends.de