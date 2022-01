ADIDAS - Gelingt der Aktie der Rebound?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 246,600 € (XETRA)

Nach der ersten Verkaufswelle von August bis Mitte Oktober folgte bei der Aktie von Adidas ein starker Erholungsimpuls ausgehend von der Unterstützungszone um 252,00 EUR. Allerdings gelang es dabei nur, die zuvor gebrochene mittelfristige Aufwärtstrendlinie anzusteuern, ehe die Bären die zweite, bislang andauernde Verkaufswelle starteten.

Letzter Strohhalm: Die 242,95 EUR-Marke

Sie führte direkt unter die Supportzone auf Höhe der alten Zwischentiefs bei 250,20 und 252,05 EUR und sorgte so für ein Verkaufssignal. Auch der anschließende Erholungsversuch scheiterte und so fiel die Aktie von Adidas schon zum Jahreswechsel erneut unter 252,05 EUR zurück. Sollte jetzt auch das Zwischentief bei 242,95 EUR gebrochen werden, wäre die letzte Unterstützung vor der 229,00 EUR-Marke unterschritten. Erst dort könnte eine stärkere Erholung starten. Sollte die Marke aber ebenfalls gebrochen werden, stünde schon ein Abverkauf bis 220,00 EUR an.

Nachdem die Marken bei 250,20 und 252,05 EUR jetzt als Widerstände fungieren, wäre erst ein Kurs über dieser Zone ein Zeichen für eine erste Erholung. Die entscheidende Kurshürde, die für ein Kaufsignal überwunden werden muss, ist aber das Zwischenhoch bei 263,75 EUR.

Charttechnisches Fazit: Die Adidas-Aktie befindet sich seit vergangener Woche in einer weiteren steilen Verkaufswelle und dürfte in Kürze bis 229,00 EUR einbrechen.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)