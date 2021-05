ADIDAS - Kurssprung nach Zahlen

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 276,300 € (XETRA)

adidas erzielt im ersten Quartal einen Umsatz von 5,268 Mrd. EUR (VJ: 4,38 Mrd. EUR, Analystenprognose: 5 Mrd. EUR) und ein Betriebsergebnis von 704 Mio. EUR (VJ: 48 Mio. EUR, Prognose: 616 Mio. EUR). Der Konzern erhöht die Prognose und sieht für 2021 einen Gewinn im fortgeführten Geschäft von 1,25 - 1,45 Mrd. EUR sowie eine Bruttomarge bei etwa 52 %.

Quelle: Guidants News

Nach dem Tief bei 162,20 EUR aus dem März 2020 setzte in der adidas-Aktie eine starke Rally ein. Diese führte am 09. November zu einem Hoch bei 306,70 EUR. Seitdem bewegt sich die Aktie seitwärts. Der Wert näherte sich dabei mehrmals der Unterstützungszone zwischen 250,20 und 249,10 EUR, ohne sie aber sauber zu testen. Erst in dieser Woche kam es zu einer erneuten Annäherung. Bereits am Mittwoch löste sich die Aktie von dieser Zone. Dies wird mit dem heutigen Kurssprung fortgesetzt. Nach aktuellem Stand reißt die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 261,80 EUR und 275,45 EUR und überspringt dabei auch den Abwärtstrend seit 10. März. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 270,04 EUR.

Kaufwelle möglich

Im kurzfristigen Rahmen kann die adidas-Aktie noch einmal in Richtung 270,04 EUR zurücksetzen. Solange die Aktie über diesem gebrochenen Abwärtstrend notiert, besteht eine gute Chance auf eine Rally in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 300,49 EUR. Sollte der Wert allerdings in diesen Trend zurückfallen, müsste mit einer erneuten Annäherung an die Unterstützungszone zwischen 250,20 und 249,10 EUR gerechnet werden.

adidas

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)