ADIDAS - Neues Erholungshoch

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 264,800 € (XETRA)

Die Adidas-Aktie markierte am 16. Januar 2020 ein Allzeithoch bei 317,45 EUR. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck. Er fiel auf ein Tief bei 162,20 EUR und damit fast auf die Unterstützung bei 157,45 EUR. Diese Korrektur war die größte Korrektur seit der Finanzkrise.

Mitte März 2020 drehte der Wert wieder nach oben und erholte sich bis 05. Juni auf ein Hoch bei 265,60 EUR. In dieser Rally brach die Aktie aus dem Abwärtstrend seit Januar 2020 nach oben aus. Nach dem Hoch bei 265,60 EUR setzte sie noch einmal in Richtung dieses Trends zurück. Dieser Rücksetzer kann als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend gewertet werden. Solche Pullbacks bestätigen den Ausbruch. Gestern kam es zu einem neuen Hoch in der Rally seit Mitte März. Heute fällt der Wert auf dieses Hoch zurück.

Kaufwelle könnte weitergehen

Etabliert sich die Adidas-Aktie in den nächsten Tagen über 265,60 EUR, dann könnte die Rally fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 296,75 EUR wäre dann durchaus möglich. Evtl. könnte der Wert sogar in Richtung Allzeithoch klettern. Ein Rückfall unter 249,10 EUR würde die Bullen wohl in etwas größere Nöte bringen.

adidas

