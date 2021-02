Adidas will für 2020 wieder Dividende zahlen

München (Reuters) - Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern Adidas will für das abgelaufene Jahr wieder eine Dividende zahlen.

Geplant sei die Ausschüttung von 3,00 Euro je Aktie, insgesamt also 585 Millionen Euro, teilte Adidas am Montag mit. "Dieser Vorschlag spiegelt das gestärkte Finanzprofil des Unternehmens sowie den positiven Ausblick des Managements für das Jahr 2021 wider", erklärte der Vorstand. Im vergangenen Jahr hatte der fränkische Konzern die eigentlich geplante Dividende von 3,85 Euro streichen müssen, weil er in der Coronakrise einen milliardenschweren Überbrückungskredit von der Staatsbank KfW brauchte. Die Rückzahlung der letztlich abgerufenen 500 Millionen Euro im Herbst machte eine Dividende wieder möglich.