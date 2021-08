ADP: Beschäftigung steigt im US-Privatsektor deutlich weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft deutlich verlangsamt. Im Juli seien im Monatsvergleich 330 000 Beschäftigte hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten hingegen mit einem Stellenaufbau von 690 000 neuen Stellen gerechnet. Im Monat zuvor waren revidiert 680 000 Stellen (bisher 692 000) geschaffen worden.

Besonders viele Arbeitsplätze kamen im zuvor coronageplagten Dienstleistungssektor hinzu. Dort wuchs die Beschäftigung um 318 000. Dies war aber deutlich weniger als im Vormonat. In der Produktion kamen lediglich 12 000 neue Stellen hinzu. Die US-Wirtschaft litt zuletzt zunehmend unter Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten./jsl/jkr/eas