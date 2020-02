ADVA - Coronavirus führt zu Lieferengpässen - Aktie bricht ein

ADVA Optical Networking SE - WKN: 510300 - ISIN: DE0005103006 - Kurs: 7,140 € (XETRA)

Adva Optical Networking hat seinen Umsatz im vierten Quartal zum Vorjahr um 14,9 Prozent auf 151,1 Millionen Euro verbessert. Die Erlöse liegen damit am oberen Ende der Prognosebandbreite die das Unternehmen im Oktober abgegeben hatte. Das vorläufige Betriebsergebnis erreichte 10,3 Millionen Euro (Vorjahr €8,1 Mio) und lag damit ebenfalls am oberen Ende der prognostizierten Spanne.

Für 2020 erwartet Adva Optical Networking steigende Umsatzerlöse auf einen Wert von über 580 Millionen Euro.

Adva Optical Networking verzichtet zukünftig auf Quartalsprognosen, da diese zu hohen Schwankungen unterliegen, wie die aktuelle Situation um das Coronavirus verdeutlicht.

Adva Optical Networking rechnet wegen dem Coronavirus mit einer Gewinnreduzierung aufgrund von Lieferengpässen.

Quelle: Guidants News

Nachdem sich die Aktie in den vergangenen Tagen an den Jahreshochs gerieben hat, knickt sie heute deutlich ein. Der heutige Rückschlag führt das Papier intraday unter die Kreuzunterstützung bei 7,25 - 7,40 EUR zurück, was an sich einem Verkaufssignal gleichkäme. Vieles wird vom heutigen Tagesschlusskurs abhängen.

Können die Bullen den Chart retten?

Können die Käufer die wichtige Kreuzunterstützung bei 7,25 - 7,40 EUR zum Tagesschluss hin verteidigen und anschließend eine Rückkehr über 7,50 EUR provozieren, könnte mit einem bullischen Reversal am zentralen Support eine neue Aufwärtswelle bis 8,40 - 8,55 und 9,00 - 9,10 EUR eingeleitet werden.

Bleibt der Wert jedoch schwach und verharrt unterhalb von 7,25 - 7,40 EUR, könnten weitere Abgaben bis 6,75 - 6,85 oder 6,48 - 6,56 EUR folgen. Dort besteht dann eine letzte Chance für die Bullen, ansonsten gehen aus charttechnischer Sicht die Lichter aus.

ADVA Optical Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)