AFC ENERGY - Geht der Wasserstoff-Hype in eine neue Runde?

Mit einer extremen Rally von 635 % begeisterte die AFC-Energy-Aktie im November und Dezember die Anleger. Seit dem Jahresstart herrscht jedoch Katerstimmung, der starke Anstieg wird korrigiert. Dabei engt sich die Handelsspanne seit April immer weiter ein, die Ausschläge in beide Richtungen sind kleiner geworden. In der vergangenen Woche wurde dann eine mehrwöchige Flagge nach oben hin aufgelöst, was für moderaten Kaufdruck sorgt. Die Kursmuster der vergangenen Monate sind prinzipiell konstruktiv zu werten, insbesondere das jüngste "Aufbäumen" hinterlässt den Eindruck von Druckaufbau seitens der Käufer.

Chance auf Rallystart

Im bullischen Szenario beginnt mit der Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche ein neuer Rallyabschnitt. Weiter steigende Notierungen bis 0,88 und 0,95 - 1,00 EUR könnten in den kommenden Tagen und Wochen folgen. Oberhalb von 1 EUR wäre wieder Luft bis zum Rallyhoch bei 1,36 EUR.

Auf der Unterseite hat die Aktie bei 0,68 - 0,71 EUR einen starken Unterstützungsbereich, der möglichst nicht mehr nachhaltig unterschritten werden sollte. Verkaufssignale entstehen aber erst, wenn die Aktie auch den EMA200 bei aktuell knapp 60 Cent nachhaltig unterbietet. Dann könnte es zu einer größeren Abwärtskorrektur bis 0,45 - 0,48 EUR kommen.

Fazit: Innerhalb der Seitwärtsrange der letzten Monate formieren sich die Käufer. Ob es aber tatsächlich zum Rallystart kommt, ist offen. Die Vorlage ist zumindest die beste seit langem. Sicher ist nur, dass AFC Energy ein hochspekulatives Papier bleibt und mit entsprechender Vorsicht gehandelt werden sollte.

