Agentur - Taiwan will Pazifik-Freihandelsabkommen beitreten

Taipeh (Reuters) - Nach China will auch Taiwan einem Medienbericht zufolge dem Pazifik-Freihandelsabkommen CPTPP beitreten.

Die Inselrepublik habe offiziell einen Antrag gestellt, berichtete die zentrale Nachrichtenagentur am Mittwoch. Wirtschaftsministerin Wang Mei Hua werde dazu am Donnerstag Details bekanntgeben. Vom Wirtschaftsministerium war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Taiwan hat das Thema bereits informell mit den bestehenden Mitgliedern des Abkommens diskutiert. Wang hatte sich in der vergangenen Woche besorgt über Chinas "plötzliche" Entscheidung für einen Beitrittsantrag gezeigt und erklärt, sie hoffe, dass dies nicht den Antrag von Taiwan beeinträchtige. Das Verhältnis ist angespannt, da China Taiwan als eigenes Territorium beansprucht.

In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass China die Aufnahme in das transpazifische Freihandelsabkommen CPTPP beantragt. Das 2018 in Kraft getretene CPTPP wurde bislang von elf Staaten unterzeichnet, darunter Japan, Kanada, Mexiko, Australien und Neuseeland. Auch Großbritannien will ihm beitreten. Der Vorläufer war das TPP-Abkommen, das aber scheiterte, nachdem sich die USA 2017 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump zurückzogen. Das TPP galt als wichtiges wirtschaftliches Gegengewicht zu Chinas wachsendem regionalen Einfluss.