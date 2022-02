AGILENT TECHNOLOGIES - Rallyversuch nach Zahlen

Agilent Technologies gab gestern nach Börsenschluss Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, bekannt. Der Gewinn je Aktie liegt bei 1,21 USD und damit 18 Cent über den Erwartungen, der Umsatz bei 1,67 Mrd. USD und damit 0,21 Mrd. USD über den Schätzungen. Die Aktie reagiert daraufhin zunächst positiv und steigt gegen einen fallenden Markt über 2 % im frühen US-Handel an.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die im März 2020 stark beschleunigt wurde. Am 03. August 2021 errichte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 179,57 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel er am 24. Januar 2021 auf ein Tief bei 131,28 USD zurück. Nach einem kurzen Rallyversuch auf 145,10 USD attackierte die Aktie in den letzten Tagen das Tief vom 24. Januar. Nach den gestrigen Zahlen kommt es allerdings zu einem Versuch, sich wieder über 131,28 USD zu etablieren. Dieser Versuch, ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Bodenbildung.

Jetzt Rallychance?

Sollte sich die Aktie von Agilent Technologies über 131,28 USD etablieren, bestünde die Chance, die Korrektur seit August 2021 zu beenden. Dafür müsste die Aktie aber mindestens noch über 145,10 USD ausbrechen und damit einen leicht verzogenen Doppelboden ausbilden. Erst dann hätte die Aktie größere Rallychancen in Richtung 162,88 USD und an das Allzeithoch.

Sollte die Aktie allerdings die Rückkehr über 131,28 USD nicht schaffen, dann könnte es in den nächsten Tagen zu einem weiteren Abverkauf auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 115,90 USD kommen.

Fazit: Die Bullen melden sich wieder zu Wort und haben Chancen, sich durchzusetzen. Dafür haben sie aber noch einen steinigen Weg zu gehen.

Agilent Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)