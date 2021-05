AGROB Immobilien: Eigenkapitalquote steigt an

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die AGROB Immobilien AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Umsatz leicht auf 11,02 Mio. Euro gesteigert, während sich der Jahresüberschuss leicht auf 2,07 Mio. Euro verschlechterte. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und erneuern das positive Votum.Nach Analystenaussage habe das Unternehmen mit dem Jahresüberschuss von 2,07 Mio. Euro die Unternehmens-Guidance von 2,00 Mio. Euro und die GBC-Prognose von 2,03 Mio. Euro übertroffen. Bilanziell sei die AGROB Immobilien AG nach Meinung der Analysten nach wie vor überdurchschnittlich gut aufgestellt. Vor dem Hintergrund der Erweiterung des Medienparks und den schwer abschätzbaren Folgen der Corona-Pandemie reduziere sich die Dividende im Jahr 2020 auf 0,03 Euro je Stammaktie und auf 0,08 Euro je Vorzugsaktie. Das Eigenkapital belaufe sich zum Bilanzstichtag auf 31,11 Mio. Euro (GJ 2019: 29,23 Mio. Euro). Durch die Rückführung von Krediten vermindere sich die Bilanzsumme auf 73,78 Mio. Euro (GJ 2019: 76,41 Mio. Euro). Folglich erhöhe sich die Eigenkapitalquote auf 42,2Prozent (GJ 2019: 38,3 Prozent). Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarte das Management einen Umsatz in einer Bandbreite von 11,1 bis 11,3 Mio. Euro. Durch den Abschluss des langjährigen Investitionsprogramms und den damit verbundenen erfolgreichen Vertragsverlängerungen zu verbesserten Konditionen passe GBC die mittelfristige Prognose entsprechend an. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten daher ein neues Kursziel von 43,80 Euro (zuvor: 38,65 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2021, 14:20 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 26.05.2021 um 16:42 Uhr fertiggestellt und am 27.05.2021 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22519.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0005019004