AIG - Es wird wieder abgeladen

Der Versicherungskonzern AIG hat den Quartalsbericht für die abgelaufenen drei Monate April bis Juni vorgelegt und am Markt enttäuscht. Der Gewinn erodierte förmlich um 56 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum und gab von 1,3 Mrd. USD in der Vorjahresperiode auf 571 Mio. USD nach. Bereinigt verdiente AIG 0,66 USD je Aktie nach 1,43 USD im Vorjahresquartal. Analysten hatten nur ein Plus von 0,50 USD je Aktie erwartet. Beim Umsatz lag das Management mit 11,0 Mrd. USD allerdings knapp unter der Schätzung der Experten von 11,1 Mrd. USD.

Im Gesamtjahr erwarten Analysten aktuell einen Umsatzrückgang auf 45,19 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD. Interessant ist die Aktie vor allen Dingen für Dividendenjäger. Die Dividendenrendite beträgt derzeit knapp 4,3 %. Allerdings hilft das auch nur wenig, wenn sich der Aktienkurs innerhalb eines Jahres halbiert, wie zuletzt gesehen.

Aus charttechnischer Sicht bissen sich die Käufer in den vergangenen Tagen wiederholt die Zähne am Widerstand bei 33,04 USD aus, wo zu allem Übel für die Bullen inzuwischen auch eine wichige Abwärtstrendlinie notiert. Erst wenn der Wert diese Doppelhürde überspringen kann, könnte sich die Erholung seit dem Coronatief in Richtung 36,16 USD ausdehnen. Außer Reichweite ist derzeit das Zwischenhoch bei 39,51 USD. Knapp darüber notiert eine wichtige Abrisskante im Chart. Diesen Kursbereich müssen die Käufer zurückerobern, um das mittelfristige Bild wieder freundlicher zu gestalten.

Solange die Widerstände aber Bestand haben, ist mit weiteren Kursverlusten zu rechnen, wobei sich die erste wichtige Unterstützungszone zwischen 27,75 und 26,53 USD nennen lässt. Eine Verteidigung dieses Kursbereichs muss derzeit die oberste Devise für die Käufer sein.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 49,61 45,19 44,49 Ergebnis je Aktie in USD 3,74 2,38 4,40 KGV 8 13 7 Dividende je Aktie in USD 1,28 1,28 1,36 Dividendenrendite 4,26 % 4,26 % 4,53 % *e = erwartet

