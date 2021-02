Air Liquide hebt die Dividende an

Das französische Industriegasunternehmen Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) wird eine Dividende in Höhe von 2,75 Euro je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr wird die Dividende damit um 1,9 Prozent angehoben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 138,55 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,98 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 19. Mai 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 17. Mai 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 55 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 4. Mai 2021 statt.

Wie der Linde-Wettbewerber am Mittwoch in Paris mitteilte, kletterte der Nettogewinn im Jahr 2020 um 8,6 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 6,5 Prozent auf 20,49 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Rückgang um 1,3 Prozent. Für das Jahr 2021 peilt Air Liquide einen Anstieg des Gewinns auf Basis konstanter Wechselkurse und eine Verbesserung der operativen Marge an.

Redaktion MyDividends.de